جشنواره ورزشی مادران و دختران، گرامیداشت مقام مادر از ۹ تا ۱۲ آذر با برگزاری مسابقات هشت رشته ورزشی در کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: جشنواره ورزشی مادران و دختران با هدف ترویج ورزش همگانی، ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت تعامل و همدلی مادران و دختران، در رشته‌های مختلف ورزشی برگزار خواهد شد.

رقابت‌های تنیس روی میز دوشنبه ۹ آذر ساعت ۱۸ در سالن تنیس روی میز برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند با شماره ۰۹۳۴۷۶۸۲۶۵۶، اردوخانی تماس بگیرند.

رقابت‌های دارت و بدمینتون سه‌شنبه ۱۰ آذر به ترتیب ساعت ۱۵ در پایگاه هیئت انجمن‌های ورزشی واقع در اسکله تفریحی و ساعت ۱۶ در سالن خلیج فارس برگزار می‌شود.

شماره تماس مسئولان ثبت‌نام این رشته‌ها به ترتیب ۰۹۱۲۴۷۰۵۲۳۲، قلمی و ۰۹۱۳۲۷۰۸۹۰۶، فیروزی‌نژاد است.

دوی امدادی مادر و دختر ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه سه‌شنبه ۱۰ آذر در پیست دوومیدانی برگزار می‌شود و متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام با شماره ۰۹۱۹۸۳۰۹۵۶۴، بایرام‌زاده تماس بگیرند.

چهارشنبه ۱۱ آذر، رقابت شوت پنالتی هندبال ساعت ۱۵ و پنالتی فوتبال ساعت ۱۸ در سالن چندمنظوره برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در رشته هندبال با شماره ۰۹۱۸۴۹۸۷۰۳۸، فرجی و برای ثبت‌نام در رشته فوتبال با شماره ۰۹۱۲۴۰۳۸۵۳۱، پازوکی تماس بگیرند.

پنجشنبه ۱۲ آذر نیز رقابت پرتاب توپ بسکتبال مادر و دختر ساعت ۱۵ در سالن چندمنظوره برگزار می‌شود و شماره ۰۹۳۷۴۸۵۳۴۳۴، عسکری برای ثبت‌نام اعلام شده است.

رقابت شنای مادر و دختر نیز ساعت ۱۷ همان روز در استخر کرانه برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند با شماره ۰۹۹۳۷۴۵۸۸۶۴، المعی تماس بگیرند.