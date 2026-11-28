مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از تصویب مصوبات جدید کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا برای شهرستان‌های تبریز، اسکو، آذرشهر، عجب‌شیر، ملکان، بناب و مراغه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،محمدحسین حسن‌زاده با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای آذربایجان شرقی در روز شنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۵ در محل معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اظهار داشت:پیرو گزارش اداره‌ کل هواشناسی و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و در راستای اجرای آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۳ قانون هوای پاک، تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط اضطرار و اعمال محدودیت‌های موقت در شهرستان‌های تبریز، اسکو، آذرشهر، عجب‌شیر، ملکان، بناب و مراغه برای روز یکشنبه ۸ آذرماه به تصویب رسید.

حسن‌زاده با تشریح وظایف دستگاه‌های اجرایی بر اساس مصوبات کارگروه اظهار کرد: اداره‌ کل آموزش و پرورش موظف است با آماده‌سازی و اطلاع‌رسانی به دانش‌آموزان، اقدامات پیشگیرانه لازم را در دستور کار قرار دهد که از جمله آنها می‌توان به کاهش حضور دانش‌آموزان در فضای باز و محدود کردن فعالیت‌های بدنی اشاره کرد.

وی افزود: پلیس راهور نیز مکلف است از تردد تمامی وسایل نقلیه موتوری اعم از شخصی، عمومی و دولتی که فاقد برچسب معتبر معاینه فنی هستند در سطح شهر جلوگیری کرده و با متخلفان برخورد قانونی کند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی ادامه داد: شهرداری‌های شهرستان‌های مشمول مصوبات کارگروه موظف‌اند از اجرای فعالیت‌های عمرانی تشدیدکننده آلودگی هوا از جمله ساخت‌وساز‌های شهری و راه‌سازی جلوگیری کنند. همچنین ممانعت از سوزاندن زباله، شاخ و برگ درختان و ضایعات، تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و جلوگیری از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌های مسافربری را در دستور کار قرار دهند.

حسن‌زاده با اشاره به ضرورت کنترل منابع آلاینده صنعتی خاطرنشان کرد: اداره‌ کل حفاظت محیط زیست استان موظف است پایش ویژه صنایع، شناسایی منابع آلاینده مستقر در محدوده پیرامونی شهرها، صدور هشدار و اخطار‌های لازم و اعمال اقدامات تشدیدی را پیگیری کند.

وی گفت:دانشگاه علوم پزشکی باید توصیه‌های بهداشتی و خودمراقبتی از جمله استفاده از ماسک در فضای باز، خودداری از فعالیت‌های ورزشی در محیط‌های باز و پرهیز از تردد‌های غیرضروری به‌ویژه برای سالمندان، کودکان و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی را اطلاع‌رسانی کند.

حسن‌زاده گفت:اداره‌ کل ورزش و جوانان استان نیز موظف است با اطلاع‌رسانی مناسب از انجام فعالیت‌های ورزشی انفرادی، همگانی و باشگاهی در محیط‌های باز جلوگیری کند.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: صدا و سیمای استان نیز ماموریت دارد اطلاع‌رسانی‌های لازم را در خصوص این مصوبات و تنویر افکار عمومی انجام دهد تا با همراهی شهروندان و دستگاه‌های مسئول از تشدید آلاینده‌های جوی جلوگیری شود.