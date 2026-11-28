در نامه دانش آموز خرم آبادی آمده است:

> سلام، سید مجیدِ نقطه‌زن. از طرف خودم، خواهرم، خانواده‌ام و دوستانم سلام می‌رسانم.

> این چفیه که آن را در مراسم جشن تکلیف، با حضور دانش‌آموزان مدارس مختلف و در محضر رهبر شهید انقلاب، دریافت کردم، یادگار ارزشمندی است. از شما می‌خواهم هر وقت به دیدار رهبر انقلاب رفتید، این هدیه ارزشمند را به ایشان تقدیم کنید.

> اگر هم این امکان مهیا نشد، این هدیه برای خودتون باشه.

> خسته نباشید. خدا نگهدار.

دانش آموز خرم آبادی

دانش آموز خرم آبادی درباره انگیزه نوشتن این نامه گفت: «وقتی دیدم توی تلویزیون یه دختربچه درخواست کرد: “با موشک صورتی دشمن رو شخم بزن”، من هم گفتم: “چه جالب! مسئولان کشور به حرف ما دخترها و بچه‌ها توجه می‌کنن.” بعد شروع کردم به نوشتن نامه برای ایشون و جواب نامه‌ام رو هم گرفتم.»

سردار سید مجید موسوی در پاسخ به نامه وی نوشت:

> بسمه‌تعالی

> دختر عزیزم

> سلام علیکم

> یادداشت زیبا و محبت‌آمیز شما همراه با هدیه نفیس ارسالی واصل شد.

> بسیار خرسندم که نونهالان ایران اسلامی این‌گونه دلبسته میهن خود و باورمند به مبانی ارزشمند دینی هستند. بی‌تردید، خانواده محترم نقشی مؤثر در چنین رشدیافتگی ذهنی داشته‌اند که جای سپاسگزاری دارد.

> سفارش شما در صورت فراهم شدن فرصت شرفیابی انجام خواهد شد؛ ولی مطمئن هستم که ارتباط معنویِ منبعث از نیت خالصانه و معصومانه شما، دختر گلم، با مقام ولایت پیش از آن برقرار شده است و ان‌شاءالله خیر و برکات آن در زندگی شما متجلی خواهد گشت.

> موفق باشید.

> سید مجید موسوی

خانم رایگان، مدیر دبیرستان دوره اول متوسطه نخبگان خرم‌آباد، نیز با ابراز خوشحالی از این اتفاق گفت: «فاطمه‌خانم از دانش‌آموزان منظم و متعهد این مدرسه است، درس خوبی دارد و برای دیگر دانش‌آموزان هم الگوست.»