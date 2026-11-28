نمایشگاه تولیدات زنان کارآفرین قائم‌شهر با ۴۰ غرفه و عرضه مستقیم محصولات متنوع، به مناسبت روز مادر و بزرگداشت مقام زن گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، شیرین حسین‌زاده، مسئول برگزاری نمایشگاه تولیدات زنان کارآفرین قائم‌شهر گفت: این نمایشگاه به مناسبت میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت روز مادر و مقام زن، با حضور زنان کارآفرین شهرستان گشایش یافت.

وی افزود: محصولات متنوعی شامل مواد غذایی، نان و شیرینی‌های محلی، ترشی، عرقیجات، صنایع دستی، لوازم جانبی آشپزخانه، پوشاک و گل و گیاه زینتی در ۴۰ غرفه و با قیمت مناسب عرضه شده است.

مسئول برگزاری نمایشگاه با اشاره به اهمیت عرضه مستقیم کالا گفت: فروش بدون واسطه تولیدات، اقدامی عملی برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.

حسین‌زاده افزود: این نمایشگاه تا دوشنبه نهم آذر، روز بزرگداشت مقام مادر و زن، از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ در سالن گویای جهاد کشاورزی قائم‌شهر، واقع در کنار پارک شهر، پذیرای بازدیدکنندگان است.