مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: اعتبارات تملک دارایی عمرانی بخش کشاورزی این شهرستان امسال با ۱۶.۷ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۴۲۰ میلیارد ریال رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، علی ابراهیمی افزود: اعتبارات عمرانی بخش کشاورزی شیروان در سال گذشته ۳۶۰ میلیارد ریال بود که امسال با افزایش ۶۰ میلیارد ریالی به ۴۲۰ میلیارد ریال رسیده است.

وی گفت: این اعتبارات برای اجرای هشت طرح عمرانی در حوزه آب و خاک، توسعه کانال‌های آبیاری، لوله‌گذاری در سه روستا، اجرای سامانه‌های آبیاری کم‌فشار و تکمیل زیرساخت‌های بخش کشاورزی هزینه می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شیروان ادامه داد: بخشی از منابع نیز به حوزه ترویج و آموزش، تولیدات دامی و اصلاح نژاد دام سبک و سنگین اختصاص یافته است.

ابراهیمی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی گفت: اجرای طرح‌های آب و خاک، لوله‌گذاری و توسعه سامانه‌های آبیاری کم‌فشار از جمله برنامه‌هایی است که با استفاده از این اعتبارات دنبال می‌شود.

وی افزود: همچنین بخشی از اعتبارات برای ایجاد پایگاه‌های نوآوری و توسعه کشت گیاهان دارویی و دانه‌های روغنی در نظر گرفته شده است تا کشاورزان با روش‌های جدید تولید و ظرفیت‌های کشت محصولات متنوع آشنا شوند.

ابراهیمی تصریح کرد: توسعه کشت گلخانه‌ای نیز از دیگر محور‌های مورد توجه است که با هدف افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف آب دنبال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شیروان در ادامه از پرداخت ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان در بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: این منابع برای احداث گلخانه و مرغداری به متقاضیان اختصاص یافته است.

ابراهیمی اضافه کرد: تسهیلات یادشده به ۱۲ نفر از دامداران و پنج متقاضی احداث گلخانه پرداخت شده و با کارمزد سه درصد و بازپرداخت سه‌ساله در اختیار آنان قرار گرفته است.

وی افزود: این تسهیلات از طریق ۹ بانک عامل پرداخت می‌شود و حمایت مالی از تولیدکنندگان می‌تواند زمینه افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد روستایی را فراهم کند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: شهرستان شیروان با برخورداری از ۱۰۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی و بیش از ۱۲ هزار بهره‌بردار، یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات کشاورزی در خراسان‌شمالی است.

شیروان دومین شهر پرجمعیت استان خراسان شمالی در ۶۰ کیلومتری شرق بجنورد قرار دارد.