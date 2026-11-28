معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل کمیته ویژه‌ای برای تعیین قیمت عادلانه و تعیین تکلیف پیمانکاران طرح های نهضت ملی مسکن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عیسی شهامت معاون عمرانی استاندار در نشست شورای مسکن استان با اشاره به انتظارات مردم از دولت و نظام برای تسریع در اجرای طرح‌های مسکن گفت: عموم متقاضیان مسکن از دهک‌های پایین جامعه هستند و وظیفه ما است که موضوع را با حساسیت دنبال کنیم.

وی با اشاره به حضور دستگاه‌های نظارتی در جلسه، افزود: این حضور از دو منظر امنیتی و فنی حائز اهمیت است و می‌تواند در تعیین قیمت عادلانه و کشف قیمت واقعی مؤثر باشد تا پروژه به نتیجه و بهره‌برداری برسد.

معاون عمرانی استاندار اضافه کرد: مسکن یک کالا است و هر کالایی قیمتی دارد که باید پرداخت شود تا واحد در اختیار متقاضی قرار گیرد؛ بنابراین حل مسئله مالی طرح ها ضروری است.

وی با اشاره به اینکه پیمانکاران منفعت شخصی خود را دنبال می‌کنند، ادامه داد: وظیفه ما دفاع از حقوق مردم است و نباید اجازه دهیم هر پیمانکاری از تمکین به قیمت عادلانه امتناع کند.

شهامت با تأکید بر اینکه در صورت عدم همراهی پیمانکاران، بخش باقی‌مانده کار به پیمانکار دیگر واگذار می شود، گفت: اگر کسی همراهی نکند، هرچه زودتر از قطار سازندگی نهضت ملی مسکن خارج شود بهتر است؛ اما اگر بخواهد بماند، شرایط را بررسی می‌کنیم.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی برای تأمین توان پرداخت اقساط مردم، از فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی خواست تا با تشکیل کمیته‌ای تخصصی با ترکیب کامل، در دفتر معاونت عمرانی، قیمت عادله را نهایی کنند.

معاون استاندار با انتقاد از تأخیر در تعیین تکلیف پیمانکار طرح ۸۴۸ واحدی دهدشت این پروژه را نقطه اوج نارضایتی مردمی استان دانست و از مدیرکل راه و شهرسازی خواست ظرف یک هفته آینده تکلیف پیمانکار فعلی را از حیث تنظیم صورت‌جلسات مشخص کند تا مردم اقدام عملی را مشاهده کنند.