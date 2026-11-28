به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای اجرای تکالیف قانونی مندرج در آیین‌نامه بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با هدف استقرار نظام جامع شناسنامه‌دار کردن واحد‌های تولیدی و ارتقای استاندارد محصولات کشاورزی، نخستین شناسه محصول چای ترش (طلای سرخ) استان خوزستان و کشور در شهرستان کارون صادر شد.

جواد سلطانی کاظمی با اشاره به صدور این شناسه اظهار داشت: استقرار نظام شناسنامه‌دار کردن و ایجاد کد‌های رهگیری هوشمند برای محصولات کشاورزی، یک ضرورت است که خوشبختانه با عزم جدی بهره‌برداران و تلاش همکاران ما در مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها با سرعت در حال پیگیری است.

وی با اشاره به آمار تجمیعی صدور شناسه‌ها در استان افزود: تاکنون علاوه بر صدور نخستین شناسه تخصصی چای ترش کشور، بیش از ۷ هزار شناسه محصول دیگر برای انواع محصولات کشاورزی استان در بخش‌های باغی، زراعی و گلخانه‌ای صادر شده است و این روند با هدف پوشش حداکثری تولیدات بخش کشاورزی همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با تأکید بر نقش کلیدی شناسه محصول در توسعه صادرات و تجارت خارجی محصولات کشاورزی تصریح کرد: در بازار‌های جهانی امروز، شفافیت منشاء تولید، سلامت و کیفیت، مزیت اصلی رقابت است. شناسه محصول (QR Code) به مصرف‌کننده و خریدار داخلی و خارجی این اطمینان را می‌دهد که محصول خریداری‌شده از مزرعه تا بازار چه مراحلی را طی کرده و دارای چه استاندارد‌هایی و ویژگی‌های خاصی است.

سلطانی کاظمی بیان داشت: این ابزار کارآمد علاوه بر تقویت زنجیره عرضه و بهبود نظارت‌های بهداشتی، نقش به‌سزایی در جلب اعتماد بازار‌های هدف صادراتی، افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی استان و تسهیل حضور طلای سرخ و سایر محصولات باکیفیت خوزستان در بازار‌های بین‌المللی ایفا می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه دستیابی به اهداف توسعه پایدار کشاورزی بدون مشارکت همگانی میسر نیست، از تمامی تولیدکنندگان، بهره‌برداران و تشکل‌های بخش کشاورزی خواست تا با همراهی مستمر در اجرای این قانون، سازمان جهاد کشاورزی را در تکمیل زنجیره شناسنامه‌دار کردن محصولات و تثبیت جایگاه برند محصولات خوزستان یاری کنند.