به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۵، ۱۹ جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۳۰ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۵۴ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۳ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۱۲ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۳۱ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۲ دقیقه

ذکر روز یکشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ذالجلال و الاکرام

حدیث روز:

امام موسى کاظم علیه السلام فرمود: اَداءُ الاَمانَةِ وَ الصِّدقُ یَجلِبانِ الرِّزقَ، و َالخیانَةُ وَ الکَذِبُ یَجلِبانِ الفَقرَ وَ النِّفاقَ.

اداى امانت و راستگویى روزى را زیاد مى کند و خیانت و دروغگویى باعث فقر و نفاق مى شود. (بحارالأنوار، ج ۷۸، ص ۳۲۷)

احکام شرعی:

پوشش لازم براى زنان

سوال) در مسأله پوشش بانوان:الف: آیا بازگذاشتن وجه و کفین در ملأ عام، براى زن جایز است یا خیر؟ ب: در صورتى که جایز باشد، آیا نگاه مرد نامحرم به وجه و کفین بدون قصد لذت و خوف گناه، جایز است یا خیر؟ ج: نگاه کردن به وجه و کفین گویندگان زن اخبار که به صورت مستقیم پخش مى‌شود، چه حکمى دارد؟

جواب) الف: در صورتى که آرایش و زینت نداشته باشد، مانعى ندارد. ب: در فرض مرقوم اشکال ندارد. ج: اگر آرایش نشده باشد و نگاه همراه با لذت نباشد، اشکال ندارد. (استفتائات مقام معظم رهبری)