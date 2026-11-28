به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون گفت: در پی عملیات‌های نظارتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز و همکاری نیروی انتظامی، هزار و ۶۶۰ لیتر نفت‌گاز قاچاق در منطقه رامهرمز کشف و ضبط شد.

وی افزود: همه مقادیر کشف‌شده جهت بازگشت به چرخه توزیع رسمی، به تاسیسات انبار نفت نظامیه اهواز منتقل شده است.

به گفته ایدون؛ از ابتدای امسال تاکنون، مجموعاً حدود ۴۷۰ هزار و ۶۵۹ لیتر نفت‌گاز قاچاق در این منطقه کشف و ضبط شده است.