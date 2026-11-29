به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مهدی فتاحیان با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به جو استان و انتظار شروع بارش‌ها از روز دوشنبه(۹ آذر) گفت: با توجه به پیش‌بینی بارش‌ها و احتمال افت دما، تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط جوی پیش‌رو اندیشیده شده و همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط، امدادی و خدمات‌رسان برای مقابله با حوادث احتمالی در آماده‌باش هستند.

وی با تاکید بر ضرورت حضور مستمر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در زمان فعالیت سامانه بارشی، گفت: دستگاه‌های مربوطه باید از روز دوشنبه تا پایان بارش‌ها برای امدادرسانی و رسیدگی به حوادث احتمالی آمادگی کامل داشته باشند.

فتاحیان همچنین به پیش‌بینی افت دما، احتمال یخبندان و بارش برف در برخی نقاط استان نیز اشاره و عنوان کرد: برای مقابله با شرایط احتمالی، تمهیدات لازم در نظر گرفته شده و شن و نمک مورد نیاز برای برف‌روبی و یخ‌زدایی معابر داخل شهرها و محورهای مواصلاتی تامین شده تا در صورت بارش برف و یخ‌زدگی، مشکلی در تردد و رفت‌وآمد مردم ایجاد نشود.

وی همچنین از تامین سوخت مورد نیاز مناطق مختلف استان خبر داد و گفت: با توجه به احتمال کاهش دما، سوخت مورد نیاز حتی برای مناطق دورافتاده و آخرین روستاهای استان نیز تامین شده تا مردم در تامین سوخت با مشکل مواجه نشوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از شهروندان خواست در زمان فعالیت سامانه بارشی از ترددهای غیرضروری در محورهای مواصلاتی خودداری کنند و به به ارتفاعات، مسیل‌ها و حاشیه رودخانه‌ها نزدیک نشوند.