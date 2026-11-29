به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، برای دویست و هفتاد و سومین شب متوالی، خیابان‌ها و میادین شهر‌های مختلف خراسان شمالی بار دیگر صحنه حضور پرشور مردمی شد که با حضور خود، پیام مقاومت ، وحدت، اقتدار و همبستگی ملی را به نمایش گذاشتند.

در این اجتماع‌های شبانه، اقشار مختلف مردم از زن و مرد، پیر و جوان، نوجوانان، خانواده‌ها و کودکان، دوشادوش یکدیگر در صحنه حاضر شدند تا بار دیگر نشان دهند که انسجام ملی و ایستادگی و مقاومت در برابر فشار‌ها و تهدید‌های خارجی، به سرمایه‌ای ماندگار برای ملت ایران تبدیل شده است.