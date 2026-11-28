معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از پرداخت مرحله نخست پاداش پایان خدمت فرهنگیان سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی فرهادی افزود: بازنشستگان قطعی سال ۱۴۰۵ تا تاریخ ۲ مهر، مشمول این مرحله از پرداخت پاداش پایان خدمت هستند و به لطف خداوند متعال، امسال مرحله نخست پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۵ امشب (شنبه هفتم آذر) پرداخت می‌شود.

وی همچنین با اشاره به روند پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سال گذشته، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، برای نخستین بار پاداش پایان خدمت فرهنگیان در دی‌ماه پرداخت شد.