به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با بیان اینکه روند بروز آنفلوآنزا در استان همسو با الگوی کشوری، از هفته نخست آبان‌ماه از آستانه هشدار عبور کرده و طی هفته‌ اخیر با شیب تند، روند افزایشی داشته است، اظهار داشت: روند بروز این بیماری طی هفته‌ اخیر با شیب تند، روند افزایشی داشته به‌ گونه‌ای که میزان موارد مثبت از ۲۵ درصد در هفته گذشته به ۴۰ درصد در هفته اخیر رسیده است.

وی با اشاره به روند افزایشی گردش ویروس آنفلوآنزا در کشور تصریح کرد: در حال حاضر، همان‌گونه که بر اساس الگوهای فصلی و روندهای اپیدمیولوژیک پیش‌بینی می‌شد، بخش قابل‌توجهی از مناطق کشور در مرحله اوج‌گیری فعالیت این ویروس قرار دارند و طی چند هفته اخیر، میزان موارد مثبت این بیماری از آستانه هشدار ۱۰ درصد فراتر رفته و در هفته گذشته به ۳۰ درصد رسیده است.

شریفی با تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی فعال و مسئولانه در مواجهه با شرایط کنونی شیوع آنفلوآنزا ادامه داد: یکی از مهم‌ترین راهبردهای کاهش بار بیماری، پیشگیری از ابتلا و به‌ویژه جلوگیری از بروز پیامدهای شدید بیماری در گروه‌های پرخطر است.

رییس مرکز بهداشت خوزستان بیان داشت: بر همین اساس، پیش‌تر بر ضرورت واکسیناسیون افراد در معرض خطر تأکید شده بود و در همین راستا، تاکنون حدود ۲۰ هزار نفر از افراد واجد شرایط، از جمله زنان باردار، بیماران دیالیزی، مبتلایان به تالاسمی و کم‌خونی داسی‌شکل، سالمندان مقیم مراکز نگهداری و جانبازان، از طریق مراکز بهداشتی واکسینه شده‌اند.

وی با اشاره به تداوم اهمیت واکسیناسیون آنفلوآنزا می گوید: تزریق واکسن همچنان می‌تواند نقش موثری در کاهش خطر ابتلا و به‌ویژه پیشگیری از پیامدهای شدید بیماری ایفا کند بنابراین سایر افراد در معرض خطر از جمله کودکان زیر پنج سال (به جز زیر ۶ ماه)، سالمندان ، افراد دارای بیماری زمینه ای از جمله بیماری قلبی عروقی ،آسم، بدخیمی ها و بیماران دیابتی نسبت به دیافت واکسن آنفلوانزا اقدام کنند.

شریفی تاکید کرد: گروه‌های پرخطر باید در شرایط کنونی، رعایت موازین پیشگیرانه را با حساسیت و جدیت بیشتری در دستور کار قرار دهند به گونه ای که پرهیز از حضور غیرضروری در اماکن پرتراکم و تجمعات، به‌ویژه فضاهای بسته و فاقد تهویه مناسب، و استفاده از ماسک در موارد اجتناب‌ناپذیر خروج از منزل، از مهم‌ترین اقدامات حفاظتی برای این گروه‌هاست.

آنفلوآنزا یک بیماری عفونی تنفسی است که توسط ویروس‌های خانواده‌ Influenza A، B و C ایجاد می‌شود که این ویروس‌ها عمدتا دستگاه تنفسی فوقانی (بینی، گلو، نای و ریه‌ها) را درگیر می‌کنند و از طریق قطرات تنفسی هنگام عطسه یا سرفه فرد مبتلا منتقل می‌شوند.

برخلاف سرماخوردگی ساده، آنفلوآنزا معمولا به‌طور ناگهانی شروع می‌شود و با تب بالا، درد عضلانی و ضعف عمومی همراه است.

کنترل و کاهش گردش ویروس‌های تنفسی، مستلزم همراهی آگاهانه و مسئولانه مردم، به‌ویژه در رعایت توصیه‌های پیشگیرانه و حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر است.