به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رقابت‌های دوچرخه‌سواری کاپ کراس کانتری مارتن کوهستان کشور در رده‌های جوانان و بزرگسالان کشور به میزبانی مازندران و در شهر بهشهر به مسافت بیش از چهل کیلومتر برگزار شد.

در این دوره از مسابقات بیش از شصت رکابزن به نمایندگی از استان‌ها و باشگاه‌های سراسر کشور ششم آذرماه در رشته کراس کانتری کوهستان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

براین اساس، «ابوالفضل اسمخانی» رکابزن خوش آتیه کردستانی با سرپرستی و مربیگری «مهرداد عباسی» توانست با ایستادن بر سکوی قهرمانی بالاتر از ورزشکاران باشگاه‌های پتروشیمی تبریز و آکادمی ملی فراز مدال ارزشمند طلای این مسابقات را در رده سنی جوانان به خود اختصاص دهد.

این نماینده شایسته استان کردستان در رقابت‌های دوچرخه‌سواری کاپ کراس کانتری کوهستان کشور که آبان ماه به میزبانی تهران برگزار شد، توانست عنوان نایب قهرمانی را بدست آورد.



