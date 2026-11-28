نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب مجموعه‌ای از تعهدات اجرایی برای توسعه زیرساخت‌های شهرستان شادگان، گفت: مصوبات سفر به شادگان با جدیت پیگیری خواهد شد.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی نیکزاد روز شنبه در جریان سفر به شهرستان شادگان و در نشست بررسی مسائل و مشکلات این شهرستان اظهار کرد: مصوبات این سفر در حوزه راه، بهداشت و درمان، آب و فاضلاب، کشاورزی، آموزش و عمران شهری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و روند اجرای آن‌ها به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

وی افزود: در این سفر با همراهی استاندار خوزستان، نماینده مردم شادگان در مجلس و مسئولان استانی و شهرستانی، تصمیمات مهمی برای رفع مشکلات و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی اتخاذ شد.

نیکزاد با قدردانی از میزبانی استاندار خوزستان، مدیران استانی و شهرستانی و همچنین نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: مردم ایران به این خطه از کشور مدیون هستند و باید برای جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌ها و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم این منطقه تلاش بیشتری صورت گیرد.

اتمام بهسازی مسیر شادگان تا خرداد ۱۴۰۶

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات حوزه راه اظهار کرد: مقرر شد سه و نیم کیلومتر از مسیر منتهی به شادگان با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور تا خرداد سال ۱۴۰۶ به اتمام برسد.

تامین اعتبار برای تکمیل بیمارستان شادگان

نیکزاد درباره طرح بیمارستان شادگان نیز گفت: مقرر شد فونداسیون بیمارستان تا پایان امسال تکمیل و ۱۰۰ درصد اعتبار مورد نیاز آن تأمین شود.

وی با اشاره به پیگیری تامین دستگاه ام‌آرآی برای بیمارستان شادگان افزود: در این زمینه ۵۰۰ میلیارد ریال از سوی سرپرست وزارت نفت اختصاص یافته است و با توجه به پیشنهاد مطرح‌شده برای مشارکت وزارت بهداشت، مقرر شد جلسه‌ای در تهران برای تعیین سهم دستگاه‌های مسئول و نهایی شدن تامین اعتبار این دستگاه برگزار شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از توافق اولیه برای استفاده از ظرفیت‌های پرورش میگو در منطقه خبر داد و بیان کرد: در گفت‌وگو با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع بهره‌برداری از هشت هزار هکتار از اراضی تالابی برای پرورش میگو بدون احداث سازه مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت.

تخصیص اعتبار برای آسفالت معابر و عمران شهری

نیکزاد با اشاره به بازدید از کوی سعدی و کوی شهید سلیمانی شادگان گفت: مقرر شد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امسال ۱۵ هزار مترمربع از معابر کوی سعدی را آسفالت کند که برای اجرای این طرح ۱۵ میلیارد تومان از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تامین می‌شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات حوزه فاضلاب شهرستان اظهار کرد: مقرر شد عملیات اجرایی مربوط به تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شماره‌های پنج، ۱۱ و ۱۶ ظرف یک ماه آینده از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور آغاز شود.

وی همچنین از توافق برای اجرای طرح انتقال آب از مارون به جراحی خبر داد و گفت: اجرای خط انتقال آب به طول ۳۷ کیلومتر در دستور کار قرار گرفته و تأمین منابع مالی آن نیز از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران پذیرفته شده است؛ همچنین مقرر شد سهم ۲۰ درصدی مربوط به این طرح از سوی وزیر نیرو نهایی و امضا شود.

نیکزاد با اشاره به یکی دیگر از دستاوردهای این سفر اظهار کرد: با موافقت گمرک جمهوری اسلامی ایران، گمرک شادگان مستقل شد و برای تأمین زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز آن نیز حمایت‌های لازم صورت می‌گیرد.

وی درباره حمایت از کشاورزان شهرستان گفت: بانک کشاورزی متعهد شد برای خرید حداکثر ۵۰ دستگاه تراکتور در منطقه تسهیلات پرداخت کند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین مقرر شد پرونده‌های تسهیلاتی کشاورزان در بانک کشاورزی که در دست بررسی است، ظرف یک ماه تعیین تکلیف و پرداخت شود.

وی درباره خسارت‌های واردشده به محصولات کشاورزی نیز بیان کرد: موضوع خسارت گندم‌کاران برای بررسی و تعیین تکلیف به دستگاه‌های مسئول ارجاع شده است تا در صورت حصول توافق، پرداخت خسارت انجام شود و در غیر این صورت، موضوع مجددا بررسی شود.

نیکزاد اضافه کرد: خسارت واردشده به نخیلات شهرستان نیز برای بررسی و جبران از طریق صندوق مربوطه پیگیری خواهد شد.

وی در ادامه به پروژه کوی شهید سلیمانی اشاره کرد و گفت: با دستور استاندار خوزستان، مقرر شد در صورت الحاق این پروژه به طرح مربوطه، سازمان ملی زمین و مسکن اعتباری برای اجرای آن کمک کند و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون نیز عملیات زیرسازی را انجام دهد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اجرای کامل مصوبات این سفر اظهار کرد: تصمیمات اتخاذشده در حوزه عمران شهری، نوسازی مدارس، کشاورزی، آب و فاضلاب و جبران خسارت‌های بخش کشاورزی از طریق مجلس به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود و نسخه‌ای نیز برای استاندار، نماینده مردم، فرماندار و امام جمعه شهرستان ارسال خواهد شد.

نیکزاد تاکید کرد: اجرای این مصوبات به‌صورت جدی پیگیری می‌شود و چنانچه دستگاه‌های اجرایی در مسیر اجرای تعهدات خود کوتاهی کنند، ظرف یک ماه آینده جلسه‌ای در هیات‌رئیسه مجلس برای بررسی و پیگیری روند اجرای مصوبات برگزار خواهیم کرد.

براساس این گزارش، شهرستان شادگان در فاصله حدود ۷۰ کیلومتری اهواز، مرکز استان خوزستان، واقع شده است.

تالاب بین‌المللی شادگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های طبیعی و جاذبه‌های گردشگری جنوب کشور، از ظرفیت‌های ارزشمند این شهرستان برای توسعه گردشگری طبیعی، پرنده‌نگری و اکوتوریسم به شمار می‌رود.

برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های بومی، شادگان را به یکی از مناطق مستعد جذب سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری تبدیل کرده است.