به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، وقتی که آب‌های سطحی اقیانوس آرام به طور غیر عادی گرمتر می‌شود پدیده‌ای به نام النینو شکل می‌گیرد؛ همین امر باعث تغییر الگو‌های بارشی خواهد شد.

استان کوهستانی کردستان هم از این الگوی بارشی تاثیر می‌گیرد.

هواشناسی کردستان پیش بینی کرده افزایش باران‌های پاییزی و سرد شدن هوا از پیامد‌های این پدیده است.

با افزایش بارش‌ها منابع آبی استان تقویت می‌شود، اما مدیریت روان آب‌ها نیز امری حیاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

با پیش بینی بارش‌های بیشتر از حد نرمال رعایت نکاتی را برای مردم ضروری کرده اینکه از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیر‌های سیل خیز و پرخطر تردد خودداری کنند.