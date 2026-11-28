رضا قیطاسی نماینده کشورمان در وزن ۱۲۵+ کیلوگرم مسابقات جهانی چوب‌کشی - روسیه، به نشان طلا رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رضا قیطاسی، نماینده کشورمان در هشتمین دوره مسابقات جهانی چوب‌کشی در کازان روسیه، موفق شد عنوان قهرمانی جهان در وزن ۱۲۵+ کیلوگرم را به دست آورد و بر سکوی نخست این رقابت‌ها بایستد.

قیطاسی در دیدار نهایی به مصاف ویکتور کولیبابچوک، نماینده کشور میزبان رفت و در مبارزه‌ای نفس‌گیر و تماشایی، حریف روس خود را در سه راند شکست داد و مدال طلای جهان را بر گردن آویخت.

نماینده کشورمان در راند نخست این مبارزه نتیجه را به حریف واگذار کرد، اما دو راند بعدی را به سود خود به پایان رساند تا در خاک روسیه، مقابل حریف میزبان به پیروزی برسد و قهرمانی جهان را جشن بگیرد.

این قهرمانی ارزشمند، برگ زرین دیگری در کارنامه ورزش ایران و رشته چوب‌کشی (مس‌رستلینگ) به شمار می‌رود؛ افتخاری که با تلاش و جنگندگی نماینده کشورمان در آوردگاه جهانی کازان رقم خورد.