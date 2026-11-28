معرفی نفرات برتر انتخابی تیم ملی بوکس بانوان
نفرات برتر ۱۰ وزن رقابت های انتخابی تیم ملی بوکس بانوان در رده سنی بزرگسالان مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس بانوان در رده سنی بزرگسالان، چهارم تا ششم آذر به میزبانی مجموعه ورزشی انقلاب و در سالن بوکس ناطق نوری برگزار شد و در پایان، نفرات برتر ۱۰ وزن این رقابتها مشخص شدند.
بر این اساس، نفرات اول تا سوم مشترک هر وزن معرفی شدند و طبق برنامهریزی انجامشده، مرحله دوم رقابتهای انتخابی تیم ملی زنان ۱۵ و ۱۶ آذر در سالن بوکس شهید همت فدراسیون بوکس برگزار خواهد شد.
طبق اعلام مدیر فنی تیمهای ملی زنان، یکشنبه ۱۵ آذر، نفرات برتر پنج وزن نخست از ساعت ۹ صبح به مصاف یکدیگر میروند و رقابتهای پنج وزن دوم نیز دوشنبه ۱۶ آذر از ساعت ۹ صبح پیگیری خواهد شد.
اسامی نفرات برتر به شرح زیر است:
وزن ۴۸ کیلوگرم:
نفر اول: بیتا عزیزی (آذربایجان غربی)
نفر دوم: حدیث احمدی (کردستان)
نفر سوم مشترک: نجمه معصومیان (خراسان شمالی) و سمانه رازگوی (آذربایجان شرقی)
وزن ۵۱ کیلوگرم:
نفر اول: کوثر احمدی (قم)
نفر دوم: حدیث جهانگیری (اصفهان)
نفر سوم مشترک: مهسا کرمی (سیستان و بلوچستان) و غزاله رسولی (کردستان)
وزن ۵۴ کیلوگرم:
نفر اول: ستایش گلمحمدی (اصفهان)
نفر دوم: فاطمه علیداری (لرستان)
نفر سوم مشترک: زینب عزیزی (کردستان) و نرگس زکوی (مازندران)
وزن ۵۷ کیلوگرم:
نفر اول: شکیلا مولانی (آذربایجان غربی)
نفر دوم: ریحانه سلطانپور (قم)
نفر سوم مشترک: الین زمانی (آذربایجان شرقی) و فاطمه ناتیج (مازندران)
وزن ۶۰ کیلوگرم:
نفر اول: سونیا عطایی (خوزستان)
نفر دوم: سارا کردستانی (توابع تهران)
نفر سوم مشترک: سید آرزو موسوی (مازندران) و سحر سرتیپپور (تهران)
وزن ۶۵ کیلوگرم:
نفر اول: سارینا نقش (کرمانشاه)
نفر دوم: رحیمه بازیار (گلستان)
نفر سوم مشترک: پروانه محمودی (تهران) و سحر جوانمردی (یزد)
وزن ۷۰ کیلوگرم:
نفر اول: غزل تهرانی (تهران)
نفر دوم: تارا پورحسن (کرمانشاه)
نفر سوم مشترک: معصومه لطیف (مرکزی) و جوانه صفییاری (مازندران)
وزن ۷۵ کیلوگرم:
نفر اول: سودابه موسوی (گلستان)
نفر دوم: زهرا دلاوری (مرکزی)
نفر سوم مشترک: ونوس عباسی (کهگیلویه و بویراحمد) و پارمیدا خوشخبر (تهران)
وزن ۸۱ کیلوگرم:
نفر اول: فاطمه کشرنوکنده (البرز)
نفر دوم: الهام یوسفپور (بوشهر)
نفر سوم مشترک: مهیا سهرابی (توابع تهران) و هدیه سیدپور (اردبیل)
وزن مثبت ۸۱ کیلوگرم:
نفر اول: آیلار طهماسبی (اردبیل)
نفر دوم: سمانه خجسته (مازندران)
نفر سوم مشترک: بهار کلالی (خوزستان) و سیما نیکنام (خراسان رضوی)