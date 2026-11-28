به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس بانوان در رده سنی بزرگسالان، چهارم تا ششم آذر به میزبانی مجموعه ورزشی انقلاب و در سالن بوکس ناطق نوری برگزار شد و در پایان، نفرات برتر ۱۰ وزن این رقابت‌ها مشخص شدند.

بر این اساس، نفرات اول تا سوم مشترک هر وزن معرفی شدند و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، مرحله دوم رقابت‌های انتخابی تیم ملی زنان ۱۵ و ۱۶ آذر در سالن بوکس شهید همت فدراسیون بوکس برگزار خواهد شد.

طبق اعلام مدیر فنی تیم‌های ملی زنان، یکشنبه ۱۵ آذر، نفرات برتر پنج وزن نخست از ساعت ۹ صبح به مصاف یکدیگر می‌روند و رقابت‌های پنج وزن دوم نیز دوشنبه ۱۶ آذر از ساعت ۹ صبح پیگیری خواهد شد.

اسامی نفرات برتر به شرح زیر است:

وزن ۴۸ کیلوگرم:

نفر اول: بیتا عزیزی (آذربایجان غربی)

نفر دوم: حدیث احمدی (کردستان)

نفر سوم مشترک: نجمه معصومیان (خراسان شمالی) و سمانه رازگوی (آذربایجان شرقی)

وزن ۵۱ کیلوگرم:

نفر اول: کوثر احمدی (قم)

نفر دوم: حدیث جهانگیری (اصفهان)

نفر سوم مشترک: مهسا کرمی (سیستان و بلوچستان) و غزاله رسولی (کردستان)

وزن ۵۴ کیلوگرم:

نفر اول: ستایش گل‌محمدی (اصفهان)

نفر دوم: فاطمه علی‌داری (لرستان)

نفر سوم مشترک: زینب عزیزی (کردستان) و نرگس زکوی (مازندران)

وزن ۵۷ کیلوگرم:

نفر اول: شکیلا مولانی (آذربایجان غربی)

نفر دوم: ریحانه سلطان‌پور (قم)

نفر سوم مشترک: الین زمانی (آذربایجان شرقی) و فاطمه ناتیج (مازندران)

وزن ۶۰ کیلوگرم:

نفر اول: سونیا عطایی (خوزستان)

نفر دوم: سارا کردستانی (توابع تهران)

نفر سوم مشترک: سید آرزو موسوی (مازندران) و سحر سرتیپ‌پور (تهران)

وزن ۶۵ کیلوگرم:

نفر اول: سارینا نقش (کرمانشاه)

نفر دوم: رحیمه بازیار (گلستان)

نفر سوم مشترک: پروانه محمودی (تهران) و سحر جوانمردی (یزد)

وزن ۷۰ کیلوگرم:

نفر اول: غزل تهرانی (تهران)

نفر دوم: تارا پورحسن (کرمانشاه)

نفر سوم مشترک: معصومه لطیف (مرکزی) و جوانه صفی‌یاری (مازندران)

وزن ۷۵ کیلوگرم:

نفر اول: سودابه موسوی (گلستان)

نفر دوم: زهرا دلاوری (مرکزی)

نفر سوم مشترک: ونوس عباسی (کهگیلویه و بویراحمد) و پارمیدا خوش‌خبر (تهران)

وزن ۸۱ کیلوگرم:

نفر اول: فاطمه کشرنوکنده (البرز)

نفر دوم: الهام یوسف‌پور (بوشهر)

نفر سوم مشترک: مهیا سهرابی (توابع تهران) و هدیه سیدپور (اردبیل)

وزن مثبت ۸۱ کیلوگرم:

نفر اول: آیلار طهماسبی (اردبیل)

نفر دوم: سمانه خجسته (مازندران)

نفر سوم مشترک: بهار کلالی (خوزستان) و سیما نیک‌نام (خراسان رضوی)