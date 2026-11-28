سرلشکر رضایی بر اجرایی شدن کامل توافق‌نامه امنیتی میان ایران و عراق و برقراری امنیت در مرزها تاکید کرد.

اجازه نمی‌دهیم بیگانگان بر همکاری‌ ایران و عراق تاثیر بگذارند

اجازه نمی‌دهیم بیگانگان بر همکاری‌ ایران و عراق تاثیر بگذارند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مشاور امنیت ملی عراق با دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد

سرلشکر محسن رضایی در این دیدار بر اجرایی شدن کامل توافق‌نامه امنیتی میان دو کشور و برقراری امنیت در مرزها تاکید کرد.

وی افزود: عراق مستقل، مقتدر و پیشرفته می‌تواند یکی از پایه های ترتیبات امنیتی جدید در منطقه باشد.

سرلشکر رضایی با تاکید بر گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور یادآور شد که نباید اجازه داد بیگانگان بر این همکاری‌ها تاثیر منفی بگذارند.

مشاور‌ امنیت ملی عراق هم از پایبندی این کشور بر اجرای همه‌جانبه توافقنامه امنیتی تاکید کرد.

قاسم العبودی یادآور شد: اراده عراق اجرای کامل توافق‌نامه امنیتی است و این کشور اجازه نخواهد داد که از آسمان و زمینش علیه ایران و دیگر همسایگان استفاده شود.