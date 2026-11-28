از افتتاح طرح‌های حوزه نفت و گاز کشور با حضور رئیس جمهور تا کاهش ۱۰ درصدی مصرف سوخت مایع در کارگروه انرژی خراسان شمالی، همگی برای عبور از بحران انرژی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه، به‌صورت برخط، دستور افتتاح و بهره‌برداری پنج طرح توسعه‌ای وزارت نفت را صادر کرد و همچنین مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز هم با اشاره به محدویت‌های تأمین گاز برای سه استان شمالی از جمله خراسان شمالی تاکید کرد: اگر ۲۰ درصد مصرف بخش خانگی کاهش یابد، گاز هیچ هموطنی قطع نمی‌شود؛ موضوعی که از محور‌های نشست امروز کارگروه انرژی استان هم بود.

نشست کارگروه انرژی خراسان شمالی نیز با حضور استاندار ، فرمانداران، شهرداران، بخشداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، با محوریت کاهش ۱۰ درصدی مصرف سوخت مایع در خراسان شمالی برگزار شد.