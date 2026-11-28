به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پس از پایان مرحله گروهی مسابقات هندبال زنان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان، تکلیف تیم‌های صعودکننده به مرحله یک‌چهارم نهایی مشخص شد.

تیم‌های ژاپن، چین، ایران و هنگ کنگ از گروه A و تیم‌های کره جنوبی، قزاقستان، ازبکستان و هند از گروه B به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند و دوشنبه طبق برنامه زیر به مصاف هم می‌روند:

دوشنبه، ۹ آذر

ازبکستان - چین/ ساعت ۹:۳۰

ایران - قزاقستان/ ساعت ۱۱:۳۰

هند - ژاپن/ ساعت ۱۳:۳۰

هنگ کنگ - کره جنوبی/ ساعت ۱۵:۳۰

بر این اساس قزاقستان، میزبان رقابت‌ها، حریف ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی خواهد بود. دیداری که دوشنبه (۹ آذر) از ساعت ۱۱:۳۰ برگزار خواهد شد.

چهار تیم برتر بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.