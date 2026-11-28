هندبال بانوان قهرمانی آسیا؛ حریف ایران در یکچهارم مشخص شد
تیم ملی هندبال بانوان ایران در مرحله یکچهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا، به مصاف قزاقستانِ میزبان می رود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، پس از پایان مرحله گروهی مسابقات هندبال زنان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان، تکلیف تیمهای صعودکننده به مرحله یکچهارم نهایی مشخص شد.
تیمهای ژاپن، چین، ایران و هنگ کنگ از گروه A و تیمهای کره جنوبی، قزاقستان، ازبکستان و هند از گروه B به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند و دوشنبه طبق برنامه زیر به مصاف هم میروند:
دوشنبه، ۹ آذر
ازبکستان - چین/ ساعت ۹:۳۰
ایران - قزاقستان/ ساعت ۱۱:۳۰
هند - ژاپن/ ساعت ۱۳:۳۰
هنگ کنگ - کره جنوبی/ ساعت ۱۵:۳۰
بر این اساس قزاقستان، میزبان رقابتها، حریف ایران در مرحله یکچهارم نهایی خواهد بود. دیداری که دوشنبه (۹ آذر) از ساعت ۱۱:۳۰ برگزار خواهد شد.
چهار تیم برتر بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.