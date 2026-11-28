رئیس سازمان حج و زیارت در نشست با جمعی از متقاضیانی که در حج تمتع ۱۴۰۵ موفق به تشرف نشدند، ضمن تشریح دلایل کاهش ظرفیت اعزام، درباره وضعیت ارز حج، بازپرداخت وجوه و پیگیری مطالبات زائران توضیحاتی ارائه کرد.

وجوه پرداختی و عواید آن در حال بازگشت به حساب متقاضیان است

وجوه پرداختی و عواید آن در حال بازگشت به حساب متقاضیان است



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نشست نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و رئیس سازمان حج و زیارت با جمعی از متقاضیان جامانده از حج تمتع ۱۴۰۵، روز شنبه ۷ آذرماه در محل سازمان حج و زیارت برگزار شد.

در این نشست، حاضران دغدغه‌ها، مطالبات و پرسش‌های خود را درباره دلایل عدم اعزام، وضعیت مبالغ پرداختی و روند پیگیری حقوق مالی متقاضیان مطرح کردند و مسئولان حج و زیارت به این پرسش‌ها پاسخ دادند.

کاهش ظرفیت اعزام از ۸۵ هزار نفر به ۳۰ هزار نفر

علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، در این نشست با تشریح روند برنامه‌ریزی برای عملیات حج تمتع ۱۴۰۵ اظهار کرد: اقدامات اولیه برای اعزام ۸۵ هزار زائر مطابق روال سال‌های گذشته انجام شده بود، اما مجموعه‌ای از عوامل از جمله جنگ تحمیلی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و محقق نشدن انتقال ارز از بانک TBI عراق به حساب سازمان نزد بانک الاهلی عربستان و همچنین عدم انتقال ارز به سامانه الکترونیکی نسک، شرایط اعزام را تغییر داد.

وی افزود: در نهایت ظرفیت اعزام به ۳۰ هزار نفر کاهش یافت و ۵۵ هزار نفر از متقاضیان از تشرف به حج تمتع بازماندند.

بررسی راهکارهای مختلف برای انجام سفر حج

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای تحقق اعزام زائران گفت: سازمان حج و زیارت راهکارهای مختلفی از جمله اعزام زمینی و هوایی را بررسی کرد. در ابتدا قرار بود انتقال زائران به‌صورت زمینی انجام شود، اما با رفع برخی محدودیت‌ها در روزهای نزدیک به موسم حج، اعزام‌ها از طریق سه فرودگاه کشور و به‌صورت هوایی انجام گرفت.

رشیدیان تأکید کرد که با وجود دشواری‌ها و محدودیت‌های موجود، تلاش شد حضور زائران ایرانی در مراسم حج با حفظ عزت، کرامت و امنیت دنبال شود. .

توضیح درباره ارز حج و نرخ ۷۵ هزار تومانی

رشیدیان در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده درباره تأمین ارز حج تمتع گذشته تصریح کرد: برخلاف برخی مطالب منتشرشده، تاکنون هیچ ارزی با نرخ مصوب ۷۵ هزار تومان برای عملیات حج ۱۴۰۵ دریافت نشده است.

وی دلیل این موضوع را محدودیت‌های تحریمی و محقق نشدن انتقال ارز با نرخ مصوب عنوان کرد و افزود: هزینه‌های اجرایی عملیات حج با استفاده از ارز موجود در عربستان، از جمله ارز منتقل‌شده برای عملیات عمره و با نرخ بالاتر تأمین شده است.

بازپرداخت وجوه و محاسبه عواید مبالغ پرداختی

رئیس سازمان حج و زیارت درباره وضعیت مالی متقاضیانی که امکان تشرف پیدا نکردند نیز گفت: وجوه افرادی که در مقاطع مختلف انصراف دادند یا امکان حضور در حج را نیافتند، مطابق فرایندهای مربوط، از پیش از ۹ اسفند و در مراحل بعدی تا تابستان مسترد شده است.

وی ادامه داد: عواید حاصل از این مبالغ نیز با همکاری بانک عامل محاسبه شده و واریز آن به حساب‌های مربوط در حال انجام است.

رشیدیان با تأکید بر اینکه سازمان حج و زیارت ماهیت انتفاعی ندارد، خاطرنشان کرد: این سازمان در سال‌های گذشته نیز پس از پایان عملیات حج تمتع و انجام حسابرسی‌های سالانه، مبالغ اضافه یا هزینه‌نشده را به حساب حجاج همان سال بازگردانده است.

وی افزود: سازمان حج و زیارت خود را در قبال مطالبات زائران مسئول می‌داند و پیگیری مشکلات و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای تشرف متقاضیان را با همکاری حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج و زیارت ادامه می‌دهد.

تأکید نماینده ولی‌فقیه بر پیگیری مطالبات زائران

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، شرایط حج گذشته و بازماندن شمار زیادی از متقاضیان از این سفر معنوی را تلخ و دشوار توصیف کرد.

وی تحریم‌های ظالمانه و جنگ تحمیلی را از عوامل اصلی ایجاد محدودیت در روند اعزام دانست و ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه سازمان حج و زیارت، بر ضرورت شنیدن دغدغه‌های زائران و پیگیری مطالبات آنان تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت همچنین از حاضران خواست پیشنهادها و راهکارهای خود را برای عبور از مشکلات موجود و بهبود شرایط اعزام در آینده مطرح کنند.

این نشست با طرح دیدگاه‌ها و مطالبات متقاضیان و ارائه توضیحات مسئولان سازمان حج و زیارت درباره مسائل اجرایی و مالی حج تمتع ۱۴۰۵ برگزار شد.