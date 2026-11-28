به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تجاوزات اشغالگران صهیونیست به مناطق مسکونی جنوب لبنان همچنان ادامه دارد.

منابع لبنانی از حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به شهرک‌های النبطیة الفوقا، القنطرة وکفرتبنیت و منطقه واقع میان شهرک‌های شقرا و میس الجبل در جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی تعداد دیگری از منازل شهرک‌های یبت یاحون، زوطر شرقی و شهر بنت جبیل را منفجر و ویران کردند.

اشغالگران صهیونیست پیش از این هم چند منزل را در شهرک زوطر شرقی در جنوب لبنان منفجر و ویران کرده بودند.