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منابع خبری از حملات توپخانهای رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی جنوب لبنان خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تجاوزات اشغالگران صهیونیست به مناطق مسکونی جنوب لبنان همچنان ادامه دارد.
منابع لبنانی از حملات توپخانهای رژیم صهیونیستی به شهرکهای النبطیة الفوقا، القنطرة وکفرتبنیت و منطقه واقع میان شهرکهای شقرا و میس الجبل در جنوب لبنان خبر دادند.
این منابع اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی تعداد دیگری از منازل شهرکهای یبت یاحون، زوطر شرقی و شهر بنت جبیل را منفجر و ویران کردند.
اشغالگران صهیونیست پیش از این هم چند منزل را در شهرک زوطر شرقی در جنوب لبنان منفجر و ویران کرده بودند.