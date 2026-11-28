دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دشت آزادگان استان خوزستان از مهروموم سه واحد کشتار غیرمجاز دام و طیور با دستور مقام قضایی و پیگیری اداره دامپزشکی این شهرستان خبر داد.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن صادقیان با اشاره به مهروموم سه واحد کشتار غیرمجاز دام و طیور با دستور مقام قضایی و پیگیری اداره دامپزشکی دشت آزادگان بیان داشت: این اقدام در راستای صیانت از سلامت عمومی، حفظ بهداشت محیط و پیشگیری از عرضه فرآورده‌های دامی غیربهداشتی، انجام شد.

وی با تاکید بر اهمیت نظارت بر فعالیت مراکز عرضه و کشتار دام و طیور افزود: فعالیت واحدهای کشتار غیرمجاز، علاوه بر نقض مقررات قانونی و بهداشتی، می‌تواند سلامت شهروندان را به مخاطره انداخته و زمینه عرضه گوشت و فرآورده‌های دامی فاقد نظارت‌های لازم را فراهم کند.

صادقیان تصریح کرد: دستگاه قضایی با هرگونه فعالیت غیرمجاز که تهدیدی برای سلامت و امنیت غذایی مردم باشد، برخورد قانونی خواهد کرد و در این زمینه، همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دشت آزادگان بر استمرار نظارت‌ها، شناسایی مراکز غیرمجاز و برخورد قاطع با متخلفان تاکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را به مراجع مربوطه اطلاع دهند.

نظارت بر فرآورده‌های خام دامی از وظایف حاکمیتی سازمان دامپزشکی است و بازرسی از مراکز تولید، نگهداری، عرضه و مصرف این فرآورده‌ها با هدف پیشگیری از ورود محصولات ناسالم به چرخه مصرف انجام می‌شود.

سازمان دامپزشکی نیز بر ضرورت عرضه فرآورده‌های خام دامی از مراکز مجاز و تحت نظارت تاکید دارد.