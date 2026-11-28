به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سهراب بختیاری زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پس از بازی تیمش مقابل صنعت نفت آبادان، اظهار داشت: از ابتدا پیش بینی می‌کردیم که بازی سختی مقابل تیم صنعت نفت آبادان در این چند هفته اخیر خواهیم داشت.

وی افزود: ما در نیمه نخست عجول بودیم و موقعیت زیادی خلق نکردیم، اما در نیمه دوم بازیکنان توانستند مزد تلاش خود را بگیرند و این سه امتیاز را به هواداران تقدیم کنند، اگر در طول فصل تصمیمات انضباطی هم گرفتیم، چون فوتبال حرفه‌ای را دنبال می‌کنیم.

بختیاری زاده درباره پاداش‌هایی که باشگاه پرداخت می کند، گفت: این که در باشگاه پاداش پرداخت می‌شود تصمیم مدیریت باشگاه است و من نمی‌توانم در خصوص مسائل مالی نظر بدهم.

سرمربی تیم استقلال با اشاره به اتفاقات اخیر باشگاه، افزود: من اگر تصمیمی درباره تیم می‌گیرم به هیچ عنوان شخصی نیست و مدیریت جدید باشگاه استقلال قول دادند این اتفاقات هر چه زودتر بر طرف شود.

وی گفت: از ابتدای لیگ فقط درپی مسائل فنی بودم و اجازه نخواهم داد تیم وارد حاشیه شود. قبل از بازی با العین فقط با ۹ نفر تمرین کردیم، بسیار خوشحالم که بیشترین نفرات را در تیم ملی داریم و این برای ما خیلی مهم است.