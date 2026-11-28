به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سردار امجدیان در مراسم گرامیداشت روز زن و مقام مادر که به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد با اشاره به جایگاه والای زن و مقام مادر در نظام جمهوری اسلامی؛ نقش بی‌بدیل بانوان درعرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و ماموریتی را مورد تقدیر قرار داد.

وی با بیان اینکه مادران شهدا با الگوگیری از حضرت زهرا (س)، فرزندان خود را در راه اسلام و انقلاب تقدیم کرده‌اند؛ بر اهمیت حضور زنان در تمامی عرصه‌های اجرایی و ستادی تأکید کرد.