نیروگاه اتمی بوشهر بعد از انجام موفقیت‌آمیز تعمیرات و سوخت‌گذاری سالانه، مجدد به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ به‌منظور ارتقای عملکرد و اطمینان از تداوم کارکرد ایمن تجهیزات و همچنین افزایش طول عمر مفید تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر، همه‌ساله هم‌زمان با تعویض و جایگزینی سوخت جدید، فرصت مناسبی برای انجام مجموعه‌ای از اقدامات فنی و تخصصی فراهم می‌شود. در این بازه زمانی، علاوه بر عملیات سوخت‌گذاری، بازرسی‌های فنی، تعمیرات و فعالیت‌های مربوط به نگهداری تجهیزات نیروگاه نیز انجام می‌گیرد.

در این راستا با هماهنگی‌های انجام‌شده با مدیریت شبکه برق کشور، عملیات سوخت‌گذاری و تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد و با انجام موفقیت‌آمیز این روند، نیروگاه اتمی بوشهر روز ۳ آذر مجدداً در مدار تولید قرار گرفت و برق‌رسانی به شبکه سراسری برق کشور را از سر گرفت.

ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر یک‌هزار مگاوات بوده و از زمان راه‌اندازی تا قبل از توقف واحد برای تعمیرات این دوره، با رسیدن به مرز تولید ۸۲/۷ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی الکتریکی، نقش مهمی در تأمین انرژی کشور به‌ویژه در استان‌های جنوبی و کاهش خاموشی‌ها در دوره‌های پیک مصرف انرژی ایفا کرده است. همچنین این نیروگاه به‌عنوان یک واحد تولید برق سازگار با محیط زیست، به‌هیچ‌وجه سبب آلودگی محیط زندگی انسان نشده و به‌عنوان انرژی پاک شناخته شده است؛ به‌گونه‌ای که از ابتدای تولید انرژی تاکنون، با صرفه‌جویی حدود ۱۳۵/۷ میلیون بشکه معادل نفت خام (و یا معادل ۲۲/۰۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی)، از انتشار حدود ۸۹/۲ میلیون تن انواع آلاینده‌های زیست‌محیطی جلوگیری نموده است.

شایان ذکر است، بهره‌برداری از نیروگاه اتمی بوشهر به‌عنوان نخستین تجربه استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای در کشور، به‌صورت کامل توسط متخصصین ایرانی انجام می‌پذیرد.