





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن مومنی روز شنبه در نشست تخصصی توسعه گردشگری استان خوزستان در اهواز اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های مرز شلمچه، این منطقه می‌تواند به‌عنوان یک الگوی مناسب برای تسهیل ورود گردشگران خارجی، به‌ویژه گردشگران عراقی، مورد توجه قرار گیرد البته ظرفیت این مرز تنها به گردشگران عراقی محدود نمی‌شود و می‌توان از آن برای ساماندهی ورود گردشگران سایر کشورها نیز استفاده کرد.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ترددهای مرزی بیان کرد: بخش قابل توجهی از مسائل موجود به حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی بازمی‌گردد و موضوعاتی مانند شورای عالی حمل‌ونقل، ستاد گذر مرزی و کمیسیون ایمنی راه‌ها در تسهیل ورود گردشگران نقش دارند.

مومنی ادامه داد: پس از بازدید میدانی از مرز شلمچه و بررسی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مسئولان استانی، مسائل موجود جمع‌بندی و در ۲ سطح استانی و ملی پیگیری خواهد شد تا بتوانیم با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، موانع موجود را برطرف کنیم.

دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی گفت: یکی از چالش‌های کشور در اجرای برنامه‌های مشترک، ناهماهنگی میان دستگاه‌هایی است که هر کدام بخشی از مسئولیت را برعهده دارند، وظیفه ستاد هماهنگی خدمات سفر این است که این دستگاه‌ها را در کنار یکدیگر قرار دهد و زمینه انجام دقیق وظایف هر بخش را فراهم کند.

حسن مومنی با اشاره به عضویت بیش از ۲۷ دستگاه در ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر اظهار کرد: این ستاد وظیفه هماهنگ‌سازی دستگاه‌های عضو را برعهده دارد و بر اساس مصوبه هیئت وزیران، جلسات آن باید با حضور معاونان وزرا برگزار شود؛ بنابراین لازم است جایگاه و نقش این ستاد در سطح ملی بیش از گذشته تقویت شود.

وی افزود: در استان‌ها نیز استانداران به‌عنوان روسای ستادهای اجرایی خدمات سفر مسئولیت اصلی مدیریت و هماهنگی دستگاه‌ها را برعهده دارند و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نقش دبیرخانه‌ای و هماهنگ‌کننده را ایفا می‌کند.

دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور با اشاره به جایگاه گردشگری خوزستان گفت: این استان از مقاصد مهم گردشگری کشور است و علاوه بر جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی، در حوزه گردشگری راهیان نور نیز ظرفیت قابل توجهی دارد از این رو باید برای ورود، اقامت و خدمات‌رسانی مناسب به گردشگران و زائران برنامه‌ریزی منسجمی انجام شود.

مومنی از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست ستاد اجرایی خدمات سفر استان خوزستان پیش از پایان سال خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم این نشست به روزهای پایانی سال موکول نشود تا دستگاه‌های مسئول فرصت کافی برای برنامه‌ریزی و انجام وظایف خود داشته باشند.

وی همچنین از تدوین دستورالعمل ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر برای ابلاغ به وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها خبر داد و افزود: این دستورالعمل با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد و در آن وظایف هر یک از دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول به‌صورت تفکیک‌شده مشخص می‌شود.

مومنی تاکید کرد: پس از ابلاغ این دستورالعمل، ستاد مرکزی و ستادهای اجرایی استان‌ها باید با جدیت بیشتری وظایف دستگاه‌ها را مطالبه و عملکرد آن‌ها را در زمینه ارائه خدمات به مسافران و گردشگران پیگیری کنند.

ضرورت ایجاد سازوکار گردشگری سلامت در بازار عراق

دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه گردشگری سلامت اظهار کرد: برای توسعه این بخش نباید صرفا منتظر ورود گردشگر به مرز و آغاز فرایند پذیرش و درمان در داخل کشور باشیم بلکه لازم است اقدامات لازم از کشور مبدا و پیش از سفر گردشگر آغاز شود.

وی افزود: ایجاد دفاتر یا مراکز ارتباطی در کشور عراق و راه‌اندازی سازوکارهای لازم برای شناسایی، دسته‌بندی و تشکیل پرونده متقاضیان خدمات درمانی می‌تواند به ساماندهی گردشگری سلامت کمک کند.

مومنی با تاکید بر نقش سامانه‌های الکترونیکی در این زمینه گفت: لازم است سامانه‌ای برای گردشگری سلامت طراحی شود تا متقاضیان در کشور مبدا بتوانند اطلاعات و مشکلات درمانی خود را ثبت کنند و فرایند بررسی، ارزیابی و هدایت آن‌ها به مراکز درمانی ایران از همان ابتدا آغاز شود.

وی ادامه داد: این برنامه باید در شهرهای مختلف عراق از جمله بصره، نجف و بغداد دنبال شود تا متقاضیان خدمات درمانی پیش از ورود به ایران شناسایی و متناسب با نیازهای درمانی خود به مراکز مربوط هدایت شوند.

دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور با اشاره به دیدار و گفت‌وگو با فعالان و مسئولان گردشگری استان گفت: مسائل و پیشنهادهای مطرح‌شده در نشست‌های استانی جمع‌بندی و در قالب گزارشی به وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارائه می‌شود تا دستورات لازم برای پیگیری موضوعات از سوی معاونت‌ها و بخش‌های مرتبط صادر شود.

حسن مومنی ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان ملی و استانی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، موانع توسعه گردشگری ورودی برطرف و زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های مرزی و گردشگری کشور فراهم شود.

براساس این گزارش عراق یکی از مهم‌ترین بازارهای هدف گردشگری ایران به شمار می‌رود و سالانه میلیون‌ها شهروند عراقی با اهداف زیارتی، درمانی، تجاری و تفریحی به ایران سفر می‌کنند.

نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی و مذهبی، هزینه مناسب خدمات گردشگری و ظرفیت‌های درمانی کشور از جمله مزیت‌های ایران برای جذب گردشگران عراقی است.

در سال‌های اخیر، توسعه گردشگری سلامت، تسهیل ترددهای مرزی و تقویت همکاری‌های گردشگری میان ۲ کشور در دستور کار قرار گرفته است.