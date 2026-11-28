آیت‌الله جوادی آملی گفت: ازدواج و فرزندآوری از دستورات رسمی اسلام است و نباید مشکلات اقتصادی و گرانی موجب تأخیر در ازدواج جوانان شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،آیت‌الله جوادی آملی در جلسه درس فقه خود باتأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری واینکه خانواده‌ها وجوانان تشکیل خانواده رابه تأخیر نیندازند گفت: ازدواج و فرزندآوری از دستورات رسمی اسلام است و نباید مشکلات اقتصادی و گرانی موجب تأخیر در ازدواج جوانان شود.

وی با بیان سیره حضرت امیرالمؤمنین (ع) در فراهم کردن زمینه ازدواج برای جوانان، تأمین زندگی و حمایت از تشکیل خانواده را از وظایف مهم حکومت اسلامی دانست.

آیت‌الله جوادی آملی با بیان روایات نقل‌شده در جلد ۲۸ کتاب وسائل‌الشیعه، به موضوع ازدواج جوانان پرداخت و متذکر شد: یکی از مسائلی که امروز بسیار محل ابتلاست، مسئله ازدواج است. شما آقایان علما باید هم مسئولان و هم مردم را به این مسئله سفارش کنید که ازدواج را به تأخیر نیندازند؛ زیرا ازدواج، سنت حضرت پیامبر (ص) است.

این مرجع تقلید با تأکید بر اینکه ازدواج و فرزندآوری از دستورات رسمی اسلام است، خاطرنشان کرد: نباید جوانان به‌دلیل مشکلات اقتصادی از ازدواج و فرزندآوری نگران باشند، البته گرانی وجود دارد و هم مردم باید توجه کنند و هم کسانی که با اختلاس و معاملات زیرزمینی زمینه گرانی و مشکلات اقتصادی را فراهم کرده‌اند، باید از خدا بترسند، این مملکت به‌اندازه کافی نان‌و‌آب دارد، اما اختلاس بانکی و غیربانکی برای مردم مشکل ایجاد می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی (ع) در برخورد با جوانی که به‌دلیل نداشتن همسر، مرتکب رفتاری ناپسند شده بود، اظهار داشت: در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است که جوانی را به محضر امیرالمؤمنین (ع) آوردند که مرتکب چنین عملی شده بود، حضرت ابتدا او را تنبیه کردند و سپس از بیت‌المال، زمینه ازدواج و تشکیل زندگی او را فراهم ساختند. «عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أُتِیَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ فَضَرَبَ [یَدَهُ]حَتَّى اِحْمَرَّتْ وَ زَوَّجَهُ مِنْ بَیْتِ‌الْمَالِ».

آیت‌الله جوادی آملی با تأکید بر اهمیت این سیره در حکمرانی اسلامی بیان داشت: این علی است! علی یعنی این؛ یعنی نگذاریم جوان به‌دلیل نداشتن همسر به چنین گناهی مبتلا شود، این روایت به ما سبک زندگی و حکومت‌داری را آموزش می‌دهد. دین فقط نماز و روزه نیست؛ اسلام برای همه شئون زندگی مردم برنامه دارد.

وی با نقل روایت دیگری از حضرت امام باقر (ع) درباره همین موضوع، تأکید کرد: حکمرانی یعنی این؛ حکومت فقط به تنبیه و نهی کردن و بدگویی از افراد محدود نمی‌شود، بلکه باید زمینه زندگی سالم را نیز فراهم کند. امیرالمؤمنین (ع) پس از برخورد با آن جوان، وسیله ازدواج او را از بیت‌المال مسلمین فراهم کردند.

این مرجع تقلید در ادامه، خطاب به علما و مسئولان، همچنین بر ضرورت توجه جدی به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد و بیان داشت: شما علما باید مسئولان را در این زمینه روشن کنید و مسئولان نیز باید در اقتصاد دقیق‌تر عمل کنند. زندگی ساده‌تر و آرام‌تر بسیار بهتر از افتادن در کار حرام است. جوانان نباید تصور کنند که حتماً باید از ابتدا زندگی مرفه و امکانات فراوانی داشته باشند تا بتوانند ازدواج کنند.

آیت‌الله جوادی آملی با تصریح به ضرورت الگوگیری از سیره امیرالمؤمنین (ع) در حمایت از جوانان و تشکیل خانواده، گفت: فرهنگ علوی تنها در اظهار ارادت و نام‌بردن از نام «امیرالمؤمنین حیدر» خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در عمل و در شیوه زندگی نیز به آن حضرت اقتدا کنیم. یکی از جلوه‌های این سیره، توجه به ازدواج جوانان و فراهم کردن زمینه تشکیل خانواده برای آنان است. جوانان خیلی مقید نباشند که از ابتدا باید زندگی مرفه داشته باشند و البته وظیفه حکومت الهی نیز این است که زمینه ازدواج را فراهم کند؛ همان‌گونه که امیرالمؤمنین (ع) تنها به نهی و تنبیه بسنده نکردند، بلکه برای آن جوان همسر و زمینه زندگی فراهم کردند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و طبیعی کشور، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای استفاده از این ظرفیت‌ها تأکید و اضافه کردند: این کشور، کشوری زرخیز است و زمین‌های بایر فراوانی دارد، باید هم مردم و هم مسئولان برای استفاده از این ظرفیت‌ها و فراهم کردن زمینه زندگی مردم اقدام کنند.

این مرجع تقلید با هشدار نسبت به پیامد‌های تأخیر در ازدواج و کاهش جمعیت جوان کشور بیان داشت: اگر خدای‌ناکرده کشور از جوانی بیفتد و پس از چهل یا پنجاه سال، جمعیت آن را افراد سالخورده تشکیل دهند، آن‌گاه ممکن است دشمن بتواند در یک روز بر چنین کشوری غلبه کند.

آیت‌الله‌جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود، با تبیین معنای فقر، خاطرنشان کرد: فقیر به‌معنای گدا نیست؛ فقیر کسی است که ستون فقراتش شکسته است و نمی‌تواند روی پای خود بایستد. ملتی که فقیر باشد و نتواند روی پای خود بایستد، آسیب‌پذیر خواهد شد، باید زندگی آبرومندی برای مردم فراهم شود تا بتوانند روی پای خود بایستند.

وی در پایان، بار دیگر با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، از خانواده‌ها و جوانان خواست تشکیل خانواده را به تأخیر نیندازند.