دادستان عمومی و انقلاب امیدیه در پی مطالبات شهروندان بخش جایزان درباره وضعیت ایمنی محور‌های ورودی و خروجی این شهر، به همراه مسئولان محلی از این مسیر‌ها بازدید و دستور رفع فوری بخشی از نواقص و پیگیری ایمن‌سازی اصولی آنها را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پارسایی در پی مطالبات شهروندان بخش جایزان درباره وضعیت ایمنی محورهای ورودی و خروجی این شهر، به همراه مسئولان محلی از این مسیرها بازدید کرد و دستور رفع فوری بخشی از نواقص و پیگیری ایمن‌سازی اصولی آن‌ها را صادر کرد.

این بازدید با حضور دادستان عمومی و انقلاب، فرماندار، بخشدار و ناظر پروژه انجام شد و طی آن، مشکلات فنی، نواقص و نقاط حادثه‌خیز مسیرهای ورودی و خروجی شهر جایزان مورد بررسی میدانی قرار گرفت.

در جریان این بازدید و با پیگیری‌ها و دستورات قضایی صادرشده، اقدامات فوری برای رفع موقت بخشی از نواقص و تسهیل تردد در همان روز اجرا شد.

همچنین با توجه به ضرورت ایمن‌سازی اصولی و پایدار این محورها، مقرر شد موضوع برای بررسی کارشناسی دقیق‌تر، اتخاذ تصمیم‌های نهایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز، در اسرع وقت در دستور کار کمیسیون ایمنی راه‌ها قرار گیرد.

دادستانی امیدیه با تأکید بر اینکه صیانت از جان و ایمنی شهروندان از اولویت‌های دستگاه قضایی است، اعلام کرد نظارت و پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه نهایی و استانداردسازی کامل مسیرها ادامه خواهد داشت.