به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رئیس پلیس راه استان قزوین از ثبت بیش از ۱۷۰ میلیون تردد در محورهای استان خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.

سرهنگ تقی‌خانی با اشاره به آمار سوانح جاده‌ای هفت‌ماهه امسال اظهار کرد: آمار نهایی تصادفات منوط به دسترسی به اطلاعات پزشکی قانونی است؛ ازاین‌رو، آمار ارائه‌شده مربوط به هفت ماه نخست سال است.

وی افزود: برخلاف روند سینوسی تصادفات در بسیاری از استان‌ها، قزوین طی سال‌های گذشته در شمار استان‌هایی بوده که کاهش سوانح جاده‌ای را تجربه کرده‌اند. امسال نیز در هفت ماه نخست، جان‌باختگان حوادث جاده‌ای ۲ درصد و مجروحان بیش از ۳۴ درصد کاهش داشته‌اند.

رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به نقش عوامل مؤثر در تصادفات گفت: برای بررسی هر حادثه باید سه ضلع انسان، راه و وسیله نقلیه را در نظر گرفت و هیچ سانحه‌ای را نمی‌توان بدون توجه به این عوامل واکاوی کرد. بر اساس بررسی‌ها، حدود ۹۰ درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی است؛ اما این به معنای نادیده‌گرفتن نقش ایمنی راه و خودرو در پیامدهای تصادف نیست.

سرهنگ تقی‌خانی تأکید کرد: هدف ایمنی این نیست که خطای انسانی به صفر برسد، بلکه باید محیط، راه و وسیله نقلیه به‌گونه‌ای ایمن شوند که اگر خطایی رخ داد، به جراحت شدید یا مرگ کاربران جاده منجر نشود.

وی برای توضیح این موضوع به سامانه‌های هشداردهنده هواپیما و تجهیزات محافظتی اشاره کرد و گفت: خطای راننده، از جمله پرت‌شدن حواس، ممکن است باعث خروج خودرو از جاده شود؛ اما نباید پیامد چنین خطایی الزاماً مرگ یا آسیب شدید باشد. خودرو باید از سامانه‌های ایمنی و هشداردهنده لازم برخوردار باشد تا بتواند از سرنشینان محافظت کند.

نقش خطای انسانی و ضرورت ایمن‌سازی زیرساخت‌ها

سرهنگ تقی‌خانی، رئیس پلیس راه استان قزوین نیز با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی است، تأکید کرد: «هدف از ایمنی راه و خودرو این نیست که خطای انسانی به صفر برسد، بلکه باید محیط و زیرساخت‌ها به‌گونه‌ای ایمن طراحی شوند که اگر راننده‌ای دچار خطای لحظه‌ای شد، پیامد آن مرگ یا صدمات شدید نباشد.»

وی به اقدام پلیس در شرایط بارندگی اشاره کرد و گفت:«سامانه‌های هوشمند کنترل سرعت در کشور قابلیت تنظیم خودکار با شرایط بارانی را ندارند و سرعت مجاز در آزادراه‌ها همچنان ۱۲۰ کیلومتر است. به همین دلیل، در شرایط بارش باران، گشت‌های پلیس با هدایت ترافیک در سرعت‌های مطمئن (۸۰ تا ۹۰ کیلومتر)، مانع از بروز تصادفات ناشی از سرعت غیرمطمئنه می‌شوند.»

کانون‌های پرتصادف و چالش‌های ترافیکی محمدیه و کاسپین

رئیس پلیس راه قزوین درباره سهم آزادراه‌ها در تصادفات بیان کرد:«بیشترین سهم تصادفات استان (حدود ۴۸ درصد) مربوط به آزادراه‌هاست و به ترتیب آزادراه قزوین ـ کرج، قزوین ـ زنجان و قزوین ـ رشت بیشترین حجم تردد و حوادث را به خود اختصاص داده‌اند.»

سرهنگ تقی‌خانی با اشاره به مشکلات ترافیکی شهر محمدیه و شهرک صنعتی کاسپین افزود:«محدوده محمدیه به دلیل تعدد دسترسی‌ها و تداخل ترافیکی همچنان یکی از نقاط پرتصادف است. شهرداری محمدیه اقداماتی را در باند جنوبی برای تجمیع دسترسی‌ها آغاز کرده است؛ اما باند شمالی، به‌ویژه ورودی و خروجی شهر خوابگاهی مهرگان با جمعیت بیش از ۱۲۰ هزار نفر، دارای رمپ غیرایمنی است که خودروها با سرعت پایین (۶۰-۷۰ کیلومتر) مستقیماً وارد جریان ترافیک آزادراه با سرعت ۱۲۰ کیلومتر می‌شوند و خطرات جدی ایجاد می‌کنند.»

وی همچنین درباره وضعیت شهرک صنعتی کاسپین گفت: «نبود راه دسترسی مناسب استاندارد و اتکا به زیرگذر محدود نیروگاه شهید رجایی، که تنها امکان عبور یک خودرو را دارد، ترافیک خطرناکی را تا بدنه آزادراه ایجاد می‌کند که نیازمند تکمیل سریع خطوط افزایشی سرعت و طرح‌های عمرانی مشترک است.»

رئیس پلیس راه استان ضمن اشاره به سهم ۴ تا ۵ درصدی عابران پیاده در سوانح برون‌شهری، بر لزوم ساماندهی متکدیان و افراد جمع‌آوری‌کننده ضایعات در حاشیه راه‌ها و ورودی‌های استان برای صیانت از امنیت تردد و سیمای بصری قزوین تأکید کرد.

رفع ۱۴ نقطه حادثه‌خیز در محورهای قزوین؛ نقطه پانزدهم تا پایان سال ایمن‌سازی می‌شود



معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین گفت: از ۱۵ نقطه حادثه‌خیزی که در سال ۱۴۰۰ از سوی کمیسیون ایمنی راه‌های کشور به استان ابلاغ شده، ۱۴ نقطه رفع نقص شده و عملیات ایمن‌سازی نقطه باقی‌مانده نیز تا پایان امسال به پایان می‌رسد.

حبیبی با اشاره به آخرین وضعیت نقطه باقی‌مانده افزود: این نقطه، پل شهرک دانش در کیلومتر ۳ و ۷۰۰ محور قدیم قزوین ـ رشت است. برای اجرای عملیات آن قرارداد منعقد شده و پیمانکار حدود ۲۰ درصد کار، شامل اجرای فونداسیون‌های شرقی و غربی پل، را انجام داده است.

وی ادامه داد: اجرای عرشه پل و پایه میانی آن باقی مانده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال تکمیل شود؛ در این صورت هر ۱۵ نقطه معرفی‌شده رفع نقص خواهد شد.

حبیبی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اینکه این آمار به مسیرهای اصلی محدود است یا مسیرهای فرعی را هم در بر می‌گیرد، گفت: ابلاغیه‌های نقاط حادثه‌خیز همه مسیرها را شامل می‌شود.





اعتبارات و هزینه‌های نگهداری راه

معاون راهداری استان قزوین در خصوص تأمین اعتبار نگهداری راه‌ها گفت: «اعتبارات استانی بسیار ناچیز است و بیشتر بودجه‌ها از منابع سازمان و به صورت کشوری تأمین می‌شود. برای رسیدن به حداقل استانداردها، سالانه به اعتباری در حدود سه همت (سه هزار میلیارد تومان) نیاز داریم که رقمی معادل حداقل پنج برابر بودجه فعلی است تا بتوانیم عقب‌افتادگی‌های حوزه نگهداری راه‌ها را جبران کنیم.»