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بر اساس مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران کردستان، مدارس شهر و روستای شهرستانهای سنندج، سقز، مریوان، بانه و دهگلان یکشنبه هشتم آذرماه، در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر غیرحضوری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این تصمیم با هدف پیشگیری از گسترش بیماری آنفلوآنزا و قطع زنجیره انتقال آن اتخاذ شده است. بر این اساس، فعالیت تمامی مؤسسات زبان، باشگاههای ورزشی ویژه کودکان، مراکز آموزش فنیوحرفهای و مهدکودکها نیز یکشنبه در این پنج شهرستان تعطیل خواهد بود.
بر اساس این مصوبه، مدارس سایر شهرستانهای استان یکشنبه طبق روال عادی دایر است و مدارس بهصورت حضوری فعالیت خواهند کرد.
همچنین بانوان کارمند دارای فرزند خردسال تا پایان مقطع ابتدایی، در روزهایی که مدارس تعطیل یا غیرحضوری هستند، میتوانند از امکان دورکاری استفاده کنند.