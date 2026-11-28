مدارس ۵ شهرستان کردستان، یکشنبه ۸ آذر غیرحضوری است

بر اساس مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران کردستان، مدارس شهر و روستای شهرستان‌های سنندج، سقز، مریوان، بانه و دهگلان یکشنبه هشتم آذرماه، در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر غیرحضوری است.