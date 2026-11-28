رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش از دریافت مجموع ۵۱۰۰ اثر، انتخاب ۲۴۰۰ اثر برای دریافت نشان رشد و راه‌یابی ۴۰۰ اثر به مرحله نهایی داوری خبر داد و گفت: ۳۳ اثر برگزیده و شایسته تقدیر این دوره، هفته آینده معرفی و تجلیل خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام دکتر علی لطیفی، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در نشست شورای معاونان وزارت آموزش‌وپرورش، گزارشی از روند ارزیابی و انتخاب آثار در بیست‌وچهارمین دوره جشنواره ملی کتاب رشد و همچنین برنامه‌های ویژه این رویداد ارائه کرد.

وی با اشاره به استمرار فرایند شناسایی و ارزیابی منابع آموزشی و تربیتی در طول سال، اظهار کرد: در سال جاری در مجموع ۵۱۰۰ اثر دریافت شده است که از این تعداد، ۱۷۰۰ اثر در جریان فرایند سالانه ارزیابی و ۱۴۰۰ اثر دیگر نیز از طریق فراخوان جشنواره به مجموعه آثار دریافتی اضافه شده است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تشریح نتایج ارزیابی‌ها افزود: از مجموع آثار دریافت‌شده، ۲۴۰۰ اثر موفق به دریافت نشان رشد شده‌اند و به‌عنوان کتاب‌های قابل استفاده در مدارس معرفی شده‌اند. همچنین ۴۰۰ اثر به مرحله نهایی داوری راه یافته‌اند که از میان آنها ۷۵ اثر نامزد دریافت عنوان برگزیده یا شایسته تقدیر شده‌اند و در نهایت ۳۳ اثر، هفته آینده به‌عنوان آثار برگزیده و شایسته تقدیر معرفی و تجلیل خواهند شد.

تنوع موضوعی جشنواره

لطیفی با اشاره به محور‌های ثابت بیست‌وچهارمین جشنواره ملی کتاب رشد، تنوع موضوعی آثار مورد ارزیابی را از ویژگی‌های این رویداد دانست و گفت: داستان کودک، داستان نوجوان، شعر کودک و نوجوان، خاطره، مهارت‌های زندگی، مطالعات علوم تربیتی، مطالعات علوم انسانی، مطالعات دینی، قرآن‌پژوهی و نماز و تصویرگری کتاب کودک، محور‌های اصلی و ثابت جشنواره را تشکیل می‌دهند.

وی گفت: جوایز معمولاً از میان محور‌های موضوعی متناسب با مناسبت‌ها، رویداد‌های خاص و نیاز‌های ویژه آموزش‌وپرورش انتخاب می‌شوند و فرصتی برای توجه ویژه به موضوعات مهم فرهنگی و اجتماعی فراهم می‌کنند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تشریح محور‌های ویژه این دوره، از «ایران عزیز» به‌عنوان محوری که از دوره گذشته آغاز شده است، نام برد و افزود: در دوره بیست‌وچهارم، محور‌های «پدر امت»، با نگاهی به شهادت رهبر شهید انقلاب، «کودکان میناب»، با توجه به حادثه مدرسه شجره طیبه و «ملت قهرمان» نیز به مجموعه محور‌های ویژه افزوده شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه این محور‌ها متناسب با شرایط و رویداد‌های اخیر انتخاب شده‌اند، خاطرنشان کرد: استمرار این موضوعات در سال‌های آینده نیز مورد توجه است تا ناشران و نویسندگان بتوانند با شناخت این اولویت‌ها، برای تولید آثار ارزشمند و اثرگذار در این حوزه‌ها برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند.

لطیفی همچنین از محور‌های «روشنا» و «جهش تمدنی» به‌عنوان دیگر موضوعات ویژه جشنواره یاد کرد که با هدف توجه به رشد، پیشرفت و ظرفیت‌های تمدنی کشور در این دوره مورد توجه قرار گرفته‌اند.

کتاب‌نما؛ شناسایی و معرفی کنشگران ترویج کتاب‌خوانی

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به رویداد «کتاب‌نما» اشاره کرد و گفت: این رویداد در چند دوره گذشته، به‌عنوان بخش ویژه‌ای در کنار جشنواره ملی کتاب رشد دنبال شده و تمرکز آن بر شناسایی و معرفی اقدام‌های خلاقانه و اثرگذار در زمینه ترویج کتاب‌خوانی در میان کودکان و نوجوانان بوده است.

وی افزود: در این رویداد، فعالان حوزه کتاب‌خوانی، اعم از شخصیت‌های حقیقی، مؤسسات و مجموعه‌های حقوقی شناسایی و معرفی می‌شوند و به‌ویژه تلاش می‌شود ظرفیت‌ها و تجربه‌های ارزشمند فرهنگیان و همکاران آموزش‌وپرورش در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.