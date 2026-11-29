به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی با اعلام اینکه عملیات برداشت محصول سیب‌زمینی در مزارع استان با سطح زیرکشت ۱۶۰ هکتار و تولید بالغ بر ۵ هزار و ۹۲۰ تن به پایان رسیده است افزود: متوسط عملکرد این محصول در استان ۳۷ تن در هکتار برآورد شده است.

رویا حسن نژاد گفت: شهرستان فاروج بیشترین سطح زیرکشت را به خود اختصاص داده و شهرستان‌های بجنورد و شیروان به‌ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم تولید این محصول قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه ارقام عمده مورد کشت در استان شامل جلی و آگریا است افزود: توسعه بهره‌وری در تولید، ارتقای عملکرد در واحد سطح و بهبود مدیریت مصرف نهاده‌ها، از محور‌های مهم در پایداری تولید این محصول و تقویت امنیت غذایی استان به شمار می‌رود.

فرآیند کشت سیب‌زمینی در مزارع خراسان شمالی از نیمه دوم اسفندماه آغاز می شود و تا پایان اردیبهشت‌ماه ادامه می‌یابد .