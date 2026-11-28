هفتم آذر، سالروز شهادت دریادار محمدابراهیم همتی، فرمانده ناوچه پیکان و همرزمانش در عملیات مروارید، به نام روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نام‌گذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، هفتم آذر یادآور رشادت دریادار محمدابراهیم همتی، فرمانده ناوچه پیکان و ۳۶ تن از همرزمانش در عملیات غرورآفرین مروارید است؛ عملیاتی که با انهدام اسکله‌های نفتی البکر و الامیه عراق، ضربه‌ای مهم به توان دریایی و اقتصادی رژیم بعث وارد کرد.

ناوچه پیکان در این عملیات نقش مهمی در انهدام نیروی دریایی رژیم بعث داشت، اما هنگام بازگشت به ایران هدف حمله موشکی قرار گرفت و دریادار همتی و همرزمانش به شهادت رسیدند و در آب‌های نیلگون خلیج فارس آرام گرفتند.

امام خمینی(ره) به پاس رشادت و مقاومت قهرمانانه نیروی دریایی ارتش، به‌ویژه دریادلان ناوچه پیکان، هفتم آذر را روز نیروی دریایی نام‌گذاری کردند؛ روزی برای پاسداشت ایثار و فداکاری مردانی که امنیت و اقتدار دریایی ایران را با جان خود معنا کردند.