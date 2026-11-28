تصادف دو خودروی سواری پژو ۴۰۵ و سمند در ویلاشهر نجف‌آباد، هفت مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان، این حادثه ساعت ۱۳:۵۲ امروز (۷ آذر ۱۴۰۵) در بلوار آزادگان ویلاشهر از توابع شهرستان نجف‌آباد رخ داد.

در پی این حادثه، هفت نفر شامل چهار مرد، یک زن و دو کودک (دختر ۷ ساله و پسر ۱۰ ساله) مصدوم شدند.

برای امدادرسانی به مصدومان، سه واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتظری نجف‌آباد انتقال یافتند.