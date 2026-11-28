به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پوستر بیست‌وچهارمین دوره جشنواره ملی کتاب رشد با شعار «کتاب خوب، آینده خوب» در نشست شورای معاونان وزارت آموزش‌وپرورش و با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، رونمایی شد.

در نشست شورای معاونان وزارت آموزش‌وپرورش و با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، پوستر بیست‌وچهارمین دوره جشنواره ملی کتاب رشد با شعار «کتاب خوب، آینده خوب» رونمایی شد.

جشنواره ملی کتاب رشد، یکی از رویدادهای تخصصی و اثرگذار در حوزه کتاب و منابع آموزشی و تربیتی است که با هدف ارتقای کیفیت آثار منتشرشده برای مخاطبان کودک و نوجوان، معرفی کتاب‌های شایسته در قالب نشان رشد و کمک به غنای محیط یادگیری دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

این جشنواره با ارزیابی آثار در محورهای مختلف، زمینه دیده‌شدن تولیدات ارزشمند ناشران، نویسندگان و فعالان حوزه نشر کودک و نوجوان را فراهم می‌آورد.

در پی استقبال ناشران و درخواست‌های مطرح‌شده در روزهای پایانی مهلت اولیه، مهلت ارسال آثار در بخش جوایز ویژه بیست‌وچهارمین جشنواره ملی کتاب رشد تا ۱۰ آذر ۱۴۰۵ تمدید شده است.

ناشران علاقه‌مند می‌توانند با ثبت مشخصات کتاب در سامانه سامان کتاب به نشانی samanketab.roshd.ir و ارسال یک نسخه از اثر، در این بخش شرکت کنند.

رونمایی از پوستر این دوره با شعار «کتاب خوب، آینده خوب»، فرصتی برای یادآوری نقش بنیادین کتاب در تربیت نسل آینده و جلب مشارکت بیشتر ناشران، نویسندگان و فعالان حوزه کتاب و تعلیم‌وتربیت است؛ چراکه انتخاب و معرفی کتاب‌های باکیفیت، گامی مؤثر در مسیر ارتقای فرهنگ مطالعه و فراهم‌کردن فرصت‌های یادگیری غنی‌تر برای دانش‌آموزان به شمار می‌رود.