به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیر جهاد کشاورزی نرماشیر با تاکید بر ضرورت توسعه کشت محصولات متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، گفت: حمایت از کشاورزان و ترویج کشت محصولات جایگزین و اقتصادی، نقش مهمی در افزایش درآمد بهره‌برداران و پایداری بخش کشاورزی دارد.

از خواص دارویی این گیاه که خاصیت خنک‌ کننده قوی برای بدن دارد، کاهش‌ دهنده فشارخون، رقیق و تصفیه‌کننده خون، کنترل‌کننده کلسترول خون، اختلالات کبدی، صفراوی و همچنین آرام‌بخش است و برعکس چای که باعث دفع آهن می‌شود چای ترش خود یکی از منابع غنی آهن به شمار می‌آید.