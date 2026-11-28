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کشت چای ترش در روستای میرآباد ارجمند شهرستان نرماشیر، بهعنوان یکی از ظرفیتهای جدید کشاورزی منطقه، در حال توسعه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیر جهاد کشاورزی نرماشیر با تاکید بر ضرورت توسعه کشت محصولات متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، گفت: حمایت از کشاورزان و ترویج کشت محصولات جایگزین و اقتصادی، نقش مهمی در افزایش درآمد بهرهبرداران و پایداری بخش کشاورزی دارد.
از خواص دارویی این گیاه که خاصیت خنک کننده قوی برای بدن دارد، کاهش دهنده فشارخون، رقیق و تصفیهکننده خون، کنترلکننده کلسترول خون، اختلالات کبدی، صفراوی و همچنین آرامبخش است و برعکس چای که باعث دفع آهن میشود چای ترش خود یکی از منابع غنی آهن به شمار میآید.