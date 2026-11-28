رئیس‌جمهور، در پیامی به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی دریایی و اشاره به حماسه هفتم آذر و عملیات مروارید، تأکید کرد: جان‌فشانی و ایثار دریادلان ایران در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور، برگ‌هایی ماندگار در تاریخ پرافتخار ایران رقم زده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حماسه هفتم آذر و عملیات مروارید، این رویداد را نمادی از اراده و ایستادگی دریادلان نیروی دریایی ارتش در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور توصیف کرد و یادآور شد که جان‌فشانی و ازخودگذشتگی نیرو‌های دریایی در مقاطع مختلف تاریخی، برگ‌های ماندگاری در تاریخ پرافتخار ایران رقم زده است.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به تجربه‌های دشوار دوران دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیل‌شده به کشور، بر نقش ایثار و فداکاری مدافعان میهن در پاسداری از امنیت و استقلال ایران تأکید کرد.

دکتر پزشکیان در ادامه، با اشاره به اهمیت راهبردی دریا‌ها و آبراه‌های منطقه، به‌ویژه تنگه هرمز، نقش نیروی دریایی را در صیانت از حاکمیت ملی، حفاظت از مرز‌های آبی و تأمین امنیت خطوط مواصلاتی حائز اهمیت دانست.

رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر ضرورت تکیه بر دانش و فناوری بومی، سرمایه انسانی متخصص و توانمندی‌های صنعتی، تقویت آمادگی دفاعی و هم‌افزایی نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه را زمینه‌ساز ارتقای امنیت پایدار و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های دریایی در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور عنوان کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، یادآور حماسه‌آفرینی و جان‌فشانی دریادلانی است که با ایمان، شجاعت و ازخودگذشتگی، در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور، برگ‌های ماندگاری در تاریخ پرافتخار این سرزمین رقم زده‌اند. حماسه ماندگار هفتم آذر و عملیات غرورآفرین مروارید، نمادی از اراده استوارمردانی است که پاسداری از میهن را رسالتی بزرگ و فراتر از هر دشواری و مخاطره دانستند.

امروز، در شرایطی که دریا‌ها و آبراه‌های راهبردی منطقه به ویژه تنگه هرمز در کانون تحولات و رقابت‌های پیچیده امنیتی و اقتصادی قرار دارند، نقش نیروی دریایی در صیانت از حاکمیت ملی، حفاظت از مرز‌های آبی، تأمین امنیت خطوط مواصلاتی و پاسداری از منافع راهبردی کشور، اهمیتی دوچندان یافته است. اقتدار دریایی کشور، علاوه بر توان دفاعی و آمادگی عملیاتی، بر دانش و فناوری بومی، سرمایه انسانی متخصص و توانمندی‌های صنعتی متکی است و نیروی دریایی ارتش در این عرصه، رسالتی خطیر و تعیین‌کننده بر عهده دارد.

تجربه‌های دشوار سال‌های دفاع مقدس، به‌ویژه تحمیل دو جنگ ناجوانمردانه به کشور، بار دیگر نشان داد پاسداری از امنیت و استقلال میهن، مسئولیتی توام با ایثار و فداکاری است. جان‌فشانی دریادلان جلوه‌ای از این روحیه پرافتخار و گواهی بر عزم استوار مدافعان ایران در صیانت از عزت و منافع ملی است. یاد و نام شهدای سرافراز نیروی دریایی و همه مدافعان میهن، به‌ویژه شهدای ناوشکن دنا، همواره در حافظه تاریخی ملت ایران زنده خواهد ماند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام نیروی دریایی، این روز را به فرماندهان، افسران، درجه‌داران و کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیز خانواده‌های صبور و فداکار این عزیزان که همواره همراه و پشتیبان آنان هستند، تبریک می‌گویم و از مجاهدت‌های خالصانه و مسئولانه این مجموعه در پاسداری از امنیت، استقلال و منافع ملی کشور قدردانی می‌کنم.

اطمینان دارم با اتکا به دانش و توان فرزندان کشورمان، تقویت آمادگی و توانمندی‌های دفاعی و هم‌افزایی نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه، می‌توان امنیت پایدار را در پهنه‌های آبی کشور و منطقه تقویت کرد و از ظرفیت‌های دریایی در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور بهره بیشتری برد. از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون همه دریادلان ایران عزیز را تحت هدایت‌ها و فرامین رهبری عالی‌قدر مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران