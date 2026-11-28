اجرای ۲۱ طرح ماهی در قفس در آبهای ساحلی استان بوشهر
مدیر کل شیلات استان بوشهر گفت: در زمان حاضر ۲۱ طرح پرورش ماهی در قفس با ظرفیت اسمی ۱۴ هزار و ۲۵۰ تن در آبهای استان ایجاد شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، عقیل امینی با اشاره به اینکه پرورش ماهی در قفس از محورهای مهم توسعه اقتصاد دریامحور در استان است، افزود: تولید این بخش در سال گذشته حدود هزار و ۳۰۰ تن بود و امسال نیز با ذخیرهسازی حدود دو میلیون قطعه بچهماهی در دریا، پیشبینی میشود میزان تولید به بیش از دو هزار تن برسد.
وی ظرفیت اسمی قفسهای پرورش ماهی در استان را ۱۴ هزار و ۲۵۰ تن عنوان کرد و افزود: در زمان حاضر ۱۰۱ قفس در سواحل استان نصب شده است.