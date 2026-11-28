مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد از بررسی وضعیت شیوع بیماری آنفلوآنزا در استان خبر داد و گفت: تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت مدارس و دانشگاه‌های استان، پس از بررسی آمار و اطلاعات تخصصی، تا فردا مشخص و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد در گفت‌و‌گو خبر ۲۰ شبکه یزد، با اشاره به افزایش شیوع بیماری آنفلوآنزا در کشور و نگرانی خانواده‌ها اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع، وضعیت بیماری در استان به‌صورت تخصصی رصد و نظارت شده و امروز نیز جلسه کمیته پیشگیری، مراقبت و کنترل بیماری‌های حاد تنفسی با محوریت آنفلوآنزا برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، دانشگاه علوم پزشکی به‌عنوان دستگاه تخصصی و مسئول، آموزش و پرورش، بازرسی و اداره‌کل مدیریت بحران استانداری حضور داشتند و آخرین آمار مراجعان به مراکز درمانی و موارد ابتلا مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد ادامه داد: برای اتخاذ تصمیم دقیق درباره وضعیت فعالیت مراکز جمعیتی از جمله مدارس، دانشگاه‌ها و پادگان‌ها، علاوه بر آمار مراجعان و نتایج آزمایش‌ها، به اطلاعات تفکیکی از میزان شیوع بیماری در این مراکز نیاز داریم.

وی با بیان اینکه فرمانداران نیز برای بررسی شرایط، مأمور پیگیری و جمع‌آوری اطلاعات شده‌اند، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با تکمیل اطلاعات و بررسی کارشناسی، تصویر دقیق‌تری از وضعیت شیوع بیماری در استان به دست آوریم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد خاطرنشان کرد: نتیجه بررسی‌ها و تصمیم‌گیری درباره حضوری یا غیرحضوری بودن فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها تا فردا مشخص و از طریق رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی گفت: دانشگاه علوم پزشکی از ابتدای آبان‌ماه اطلاع‌رسانی و آموزش‌های لازم را درباره خودمراقبتی و پیشگیری از بیماری آغاز کرده و در صورت نیاز به اقدامات ویژه، تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد از شهروندان خواست اخبار مربوط به تصمیمات احتمالی درباره تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها را صرفاً از منابع رسمی از جمله استانداری، آموزش و پرورش، مدیریت بحران و صداوسیمای مرکز یزد دنبال کنند.



برگزاری مانور سراسری زلزله در مدارس یزد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری بیست‌وهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: این مانور ساعت ۱۰ صبح با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور» برگزار می‌شود.

وی هدف از اجرای این مانور را ارتقای آمادگی، آموزش و افزایش تاب‌آوری دانش‌آموزان در برابر حوادث و بلایای طبیعی عنوان کرد و افزود: مدارس می‌توانند به‌عنوان محور آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه مدیریت بحران نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با اشاره به نقش دانش‌آموزان در انتقال آموزش‌های ایمنی به خانواده‌ها و جامعه اظهار داشت: هر دانش‌آموز می‌تواند سفیر ایمنی باشد و آموخته‌های خود را به اطرافیان منتقل کند؛ موضوعی که در نهایت به شکل‌گیری جامعه‌ای ایمن‌تر و تاب‌آورتر کمک خواهد کرد.