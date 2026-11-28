روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، یادآور اقتدار و پاسداری دلاوران مرز‌های آبی میهن است واثر نمایشی «ناو دنا» با محور شهدای ناو دنا، روایت بخشی از حماسه و ایثار دریادلان ایران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،نمایش «ناو دنا» در بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، با کسب ۱۰ تندیس جشنواره، ۱۲ دیپلم افتخار و دریافت جایزه ویژه مدالیوم شهید آوینی، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات تئاتر استان کرمان افزود.

این اثر نمایشی با محور شهدای ناو دنا و روایت بخشی از حماسه و ایثار دریادلان ایران، حاصل تلاش، همدلی و تعهد هنرمندانی است که با عشق و باور، قصه‌ای از رشادت و جاودانگی را به صحنه آوردند و افتخاری برای خانواده بزرگ تئاتر، جامعه هنری و مردم شریف استان کرمان است؛ استانی که بار دیگر نام و پرچم هنرش در عرصه‌ای بین‌المللی به اهتزاز درآمد.

در بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت هم، نمایش کرمانی ناو دنا به کارگردانی و نویسندگی مینا اخوان جایزه ویژه شهید آوینی را از آن خود کرد.