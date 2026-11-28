در اجلاسیه ماهانه ائمه جمعه استان قزوین، نماینده ولی فقیه، بر لزوم هوشیاری کامل، تحکیم وحدت و پیگیری مسئله عفاف و حجاب در شهرستان‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اجلاسیه ماهانه ائمه جمعه استان قزوین با حضور امامان جمعه ۱۹ شهر استان (در حالی که شهر سگزآباد فاقد امام جمعه است) برگزار شد.

در این نشست، آیت‌الله مظفری، نماینده ولی فقیه در استان، با اشاره به توطئه‌های دشمنان اظهار داشت: دشمن به اختلافات داخلی و فشارهای اقتصادی امید بسته است تا با کشاندن مردم به صحنه، شرایط را به سمت اغتشاش و ناآرامی هدایت کند؛ لذا باید کاملاً مراقب اوضاع باشیم و این برهه حساس را با هوشیاری پشت سر بگذاریم.

وی با یادآوری تاکیدات امامان انقلاب بر مقوله وحدت، ائمه جمعه را محور همبستگی در جامعه دانست و تصریح کرد: حفظ وحدت و انسجام داخلی، مهم‌ترین عامل خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی، خواستار پیگیری جدی موضوع عفاف و حجاب در شهرستان‌های استان شد تا شرایط این حوزه بیش از پیش بهبود یابد.