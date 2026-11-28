به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، محمدرضا رمضانی گفت: فعالیت این تجهیزات سالانه حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار کیلو وات ساعت برق مصرف می‌کند که ارزش ریالی آن بیش از ۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی با بیان اینکه مصرف برق هر دستگاه ماینر معادل مصرف ۲۰ خانوار است، افزود: ۲۲۰ دستگاه کشف شده در مجموع به اندازه مصرف برق ۴ هزار و ۴۰۰ خانوار انرژی مصرف می‌کنند؛ انرژی‌ای که بدون پرداخت هزینه و به‌صورت غیرمجاز از شبکه توزیع برداشت شده و علاوه بر تضییع حقوق عمومی، پایداری شبکه برق استان را نیز با مخاطره مواجه می‌کند.

وی تأکید کرد: پایش شبانه‌روزی نقاط مختلف استان با همکاری مراجع قضایی و امنیتی ادامه دارد و شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی با هرگونه استخراج غیرمجاز رمز ارز و دست اندازی به منابع عمومی، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.