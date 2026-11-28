به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مراسم بزرگداشت آیت الله وحید خراسانی که در دفتر آيت الله حسین نوري همداني از مراجع عظام تقلید و با حضور علما، نمايندگان بيوت مراجع و قشرهاي مختلف مردم برگزار شد، حجت الاسلام حسيني قمي ، آيت الله وحيد خراساني را از نوادر حوزه هاي علميه دانست و گفت: آن مرحوم شاگردان بيشماري تربيت کرد که هر کدام استوانه هاي محکم در زمينه فقه و اصول اند.

وي افزود: برخي از شاگردان آن فقيه وارسته نيز هم اکنون در مناصب مهم کشوري مشغول خدمت رساني به مردم اند.