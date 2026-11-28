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مراسم بزرگداشت مرحوم آیتالله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی از سوی آیت الله نوری همدانی در دفتر این مرجع تقلید در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مراسم بزرگداشت آیت الله وحید خراسانی که در دفتر آيت الله حسین نوري همداني از مراجع عظام تقلید و با حضور علما، نمايندگان بيوت مراجع و قشرهاي مختلف مردم برگزار شد، حجت الاسلام حسيني قمي ، آيت الله وحيد خراساني را از نوادر حوزه هاي علميه دانست و گفت: آن مرحوم شاگردان بيشماري تربيت کرد که هر کدام استوانه هاي محکم در زمينه فقه و اصول اند.