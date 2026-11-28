نشست هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مسئول برای اجرای طرح راهداری زمستانه با هدف ارتقای نظم و ایمنی ترافیکی در جاده‌های استان یزد، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، نشست هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مسئول برای اجرای طرح راهداری زمستانه با هدف ارتقای نظم و ایمنی ترافیکی در جاده‌های استان یزد، کاهش حوادث رانندگی و بررسی مشکلات و رفع نواقص جاده‌ای برگزار شد.

سرهنگ زارع، رئیس پلیس راه استان یزد، در این نشست با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای طرح زمستانه گفت: در این نشست درباره برگزاری رزمایش طرح زمستانه که از ۱۵ آذرماه آغاز می‌شود، بحث و تبادل نظر و تصمیم‌گیری شد.

رستگاری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد نیز با اشاره به وضعیت ایمنی راه‌های استان خاطرنشان کرد: استان یزد از نظر کاهش حوادث ترافیکی، رتبه شاخص کشوری را به خود اختصاص داده است.

در این نشست همچنین بر ضرورت هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی برای خدمات‌رسانی به مسافران و رانندگان و رفع نقاط ضعف و مشکلات جاده‌ای در فصل زمستان تأکید شد.