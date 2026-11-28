به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سعید دقیقی سرمربی تیم فوتبال نساجی در نشست خبری پس از دیدار با سپاهان گفت: باخت خیلی سنگینی بود، در عمرم چنین باختی نداده بودم، دست مالک باشگاه را برای هر تصمیمی باز می‌گذارم، البته اگر بخواهند با جان و دل همچنان برای تیم کار می‌کنم.

وی بیان کرد: باخت سنگینی است، دست مالک باشگاه را برای ادامه کار باز می‌گذارم، هیچقوت چنین باختی نداشتم و برایم سنگین است، آویزان جایی نیستم، اگر حمایت باشد به کار خود ادامه می‌دهم و قول می‌دهم این نتیجه را جبران کنم و توان این کار را دارم.

سرمربی نساجی مازندران گفت: در تیم‌های دیگر روزهای سخت‌تری داشتیم؛ باید از نظر روحی ریکاوری شویم، به بازیکنان گفته بودم شروع بازی مهم است، کیفیت بازیکنان سپاهان باعث شد گل‌های اول را دریافت کنیم و شیرازه تیم از هم بپاشد، سپاهانی‌ها گل‌های زیبا و تاکتیکی را به ثمر رساندند.

نویدکیا: امیدوارم مغرور نشویم

محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پس از دیدار با نساجی گفت: از لحاظ تاکتیکی فوتبال خوبی بازی کردیم، دلم می‌خواهم تیمم از لحظه اول پرفشار بازی کند، امیدوارم مغرور نشویم، باید فروتن باشیم و با احترام کامل به تیم‌ها کیفیت خودمان را بالا نگه داریم.