به مناسبت هفته بسیج و با همت گروههای جهادی، خدمات دندان پزشکی رایگان به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان یزد ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به گرامیداشت هفته بسیج گفت: به همین مناسبت کاری مشترک با قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی برای ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان برای مددجویان انجام گرفت.

مبشری افزود: در این اقدام خداپسندانه بیش از ۳۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد کار‌های درمانی دندان برای ان‌ها انجام شد.

وی افزود: انتظار داریم در این دو روز بیش از ۶۰۰ خدمت انجام شود و همه این خدمات رایگان خواهد بود و امیدواریم این اقدامات تداوم داشته باشد.

مسئول تیم درمانی گروه جهادی شهید ابراهیم هادی گفت: در این گروه جهادی بیش از ۵۶ نفر از دندانپزشکان استان حضور دارند.

بقایی افزود: جرم گیری، جراحی، ترمیم و خدمات پیشگیرانه بیماری‌های دهان و دندان از جمله خدمات ارائه شده خواهد بود.