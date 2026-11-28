فاطمه قاسمی، کارشناس مامایی نمونه یزد، زنی است که دست‌هایش بیش از سه دهه مامن نخستین گریه‌های هزاران نوزاد و چشم‌انتظاری مادران بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، داستان ورود «فطمه قاسمی» به دنیای مامایی، داستانی از جنس علاقه درونی و هدایت تقدیر است. او که در سال ۱۳۷۰ و در آزمون‌کنکور، این

رشته را پس از پزشکی و دندانپزشکی برگزید، از روز‌های نخست می‌گوید: واقعیتش، چون نوزاد را خیلی دوست داشتم، مامایی را انتخاب کردم. البته از مخاطرات و عوارضش آگاهی نداشتم؛ اما وقتی وارد دانشگاه شدم، دیدم واقعاً عاشق این کارم و از انتخابم پشیمان نشدم.

خانم قاسمی خدمت رسمی خود را از سال ۷۴ با کار در «تسهیلات زایمانی» یکی از روستا‌های اطراف یزد آغاز کرد؛ جایی که در غیاب پزشک متخصص و به عنوان مسئول آن مرکز، بار سنگین مراقبت از مادران باردار را به دوش کشید.

وقتی از حس و حال لحظه تولد نوزاد پرسیده می‌شود، نگاه فاطمه قاسمی عمیق‌تر می‌شود. او نگاهی مادرانه به تمام مراجعه‌کنندگانش دارد و می‌گوید: من قبل از اینکه مادر بشوم هم نوزادانی را به دنیا آوردم و احساس می‌کردم بچه‌های خودم هستند. الان هم به مراجعین می‌گویم شما همه دختران من هستید و کوچولو‌های شما نوه‌های من خواهند بود.

او لحظه به دنیا آمدن نوزاد را نقطه‌ای متعالی از اتصال زمینی به آسمان می‌داند و می‌افزاید:آن لحظه آدم فکر می‌کند تنها کسی که با او در ارتباط است، فقط خداست. در اتاق زایمان هیچ‌کس دیگر را نمی‌بینی؛ مرتب ذکر می‌گویی تا مادر فارغ شود. ناخودآگاه احساس می‌کنی در آغوش خدایی و خدا دارد کمک می‌کند تا این نوزاد پا به عرصه وجود بگذارد.

کارنامه کاری قاسمی تنها به بیمارستان محدود نماند؛ او سال‌ها در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد و مسئولیت امور مامایی خدمت کرد، اما دلتنگی برای ارتباط مستقیم با بالین باعث شد تا در سال ۱۳۹۵ مرکز مشاوره مامایی خود را در یزد راه‌اندازی کند.

اما دغدغه‌های این بانوی موفق به مطب ختم نشد. او امروز به عنوان نایب‌رئیس و مشاور ارشد در «گروه مردمی نفس» (نجات فرزندان سقط) نیز فعال است. او با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی در این زمینه می‌گوید: بعد از ابلاغ قانون جوانی جمعیت، گروه نفس شکل گرفت تا مادرانی را که درخواست سقطِ غیرضروری دارند، شناسایی کنیم. خیلی از خانواده‌ها از عوارض جسمی، روانی و ابعاد شرعی و فقهی سقط آگاهی ندارند و تصور می‌کنند تا پیش از دمیده شدن روح، سقط مشکلی ندارد؛ در حالی که از همان لحظه انعقاد نطفه، یک انسان شکل گرفته است.

اکنون فاطمه قاسمی، نمونه روشنی از زن توانمند ایرانی است که ثابت کرده است رسالت مادری و خدمت به جامعه، در هیچ‌کجا و هیچ‌زمانی بازنشسته نمی‌شود.