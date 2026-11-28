به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرحسین پیروانی، مربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در نشست خبری پس از بازی تیمش مقابل استقلال تهران، اظهار داشت: در ابتدا از هواداران تیم خودمان عذرخواهی می‌کنم و به هواداران، بازیکنان و کادر فنی استقلال بابت این پیروزی تبریک عرض می‌کنم.

وی افزود: در این بازی هر دو تیم محتاط بازی کردند و موقعیت‌های خیلی کمی در بازی بود و این استقلال بود که از تنها موقعیت خودش استفاده کرد و به سه امتیاز بازی رسید.

پیروانی گفت: باشگاه صنعت نفت آبادان مدیریت بسیار خوبی دارد و صمیمیت در این تیم بسیار خوب است و شاید مشکلات مالی باشد، اما تیم بسیار با انگیزه است و اصلا به حواشی فکر نمی‌کند.